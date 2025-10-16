एमपी में कांग्रेस विधायक ने युवक से कहा ‘अगली बार #**### खा लेना’, Video सुनकर रह जाएंगे हैरान..



इसी बीच पीड़ित के चाचा ने कहा कि भतीजे का फोन मेरे पास ही रहता है हमें ना तो किसी ने कोई धमकी दी है ना कोई अलग से डरा रहा है। चाचा ने कहा कि इस घटनाक्रम (Damoh Scandal) में किसी की गलती नहीं है। इसी बात पर आसपास मौजूद कुछ लोग युवक के चाचा को दोष देने लगे और विधायक ने पास में आकर कहा कि 'अगली बार गू खा लेना।' इतना ही नहीं विधायक ने दोबारा चाचा के कान के पास आकर फिर से वही शब्द दोहराए और फिर धक्का भी दिया। जब विधायक ने चाचा के कान में ये गलत शब्द बोले, तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया। किसी ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।