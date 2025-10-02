नदी में गिरा ट्रैक्टर, बचाने गए युवक की डूबकर मौत, पूरी रात ट्रैक्टर पर खड़े रहकर दो लोगों ने बचाई जान

बताया जा रहा है कि, जिले के कुम्हारी क्षेत्र में मजदूरों को छोड़कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस लौट रही थी। विनोद रैकवार और जानकी आदिवासी नामक दो मजदूर ट्रै्क्टर में सवार थे। चीलघाट गांव के पास ब्यारमा नदी के बीच वो अचानक पुल पर पानी का बहाव तेज होने के चलते फंस गए। देखते ही देखते नदी का जलस्तर इतना तेज हो गया बहकर नदी में जा गिरे। पीछे से उन्हें राकेश यादव नाम के शख्स ने देखा। तो उन्हें बचाने नदी में कूद पड़ा। लेकिन बहाव तेज होने के कारण वो नदी में डूब गया। आगे जाकर ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर फंसे मजदूर पूरी रात ट्रैक्टर पर खड़े होकर मदद की आस लगाए रहे।