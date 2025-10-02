नदी में गिरा ट्रैक्टर, बचाने गए युवक की डूबकर मौत, पूरी रात ट्रैक्टर पर खड़े रहकर दो लोगों ने बचाई जान

नदी में गिरे ट्रैक्टर का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन (Photo Source- Patrika)
Damoh News : मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा थाना इलाके से बहने वाली ब्यारमा नदी में बुधवार देर रात अचानक आई बाढ़ में ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत दो मजदूर फंस गए। हालांकि, गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को सुरक्षित नदी से रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन, रात भर दोनों जान बचाने के लिए कड़ी जद्दोजहद करते रहे। वहीं, रात में जैसे ही मजदूर ट्रैक्टर समेत नदी में गिरे, उन्हें बचाने के लिए एक स्थानीय युवक राकेश यादव उर्फ (गुड्डू) ने उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। लेकिन, नदी का बहाव तेज होने से गुड्डू की ही नदी में डूबने से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि, जिले के कुम्हारी क्षेत्र में मजदूरों को छोड़कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस लौट रही थी। विनोद रैकवार और जानकी आदिवासी नामक दो मजदूर ट्रै्क्टर में सवार थे। चीलघाट गांव के पास ब्यारमा नदी के बीच वो अचानक पुल पर पानी का बहाव तेज होने के चलते फंस गए। देखते ही देखते नदी का जलस्तर इतना तेज हो गया बहकर नदी में जा गिरे। पीछे से उन्हें राकेश यादव नाम के शख्स ने देखा। तो उन्हें बचाने नदी में कूद पड़ा। लेकिन बहाव तेज होने के कारण वो नदी में डूब गया। आगे जाकर ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर फंसे मजदूर पूरी रात ट्रैक्टर पर खड़े होकर मदद की आस लगाए रहे।
मामले को लेकर कुमारी थाना प्रभारी बृजेश पांडे का कहना है कि, उन्हें रात करीब 3 बजे नदी के बीच दो युवकों के ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत फंसे होने की सूचना मिली थी। रात में तेज बहाव के चलते रेस्क््यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका। एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई, जिसने गुरुवार सुबह अंधेरा छंटते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बचाए गए मजदूरों के नाम विनोद रैकवार और जानकी आदिवासी है। उन्होंने कहा कि, जाते समय नदी का जलस्तर सामान्य था। लौटते समय जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वे ट्रैक्टर समेत घिर गए। उन्होंने बताया कि, गनीमत रही कि, ट्रैक्टर तेज बहाव के बीच फंसा रहा, जिसपर खड़े रहकर उन्होंने अपनी जान बचाई।
