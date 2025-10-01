Bastar Dussehra: दंतेवाड़ा से माँ दंतेश्वरी की डोली जगदलपुर के लिए रवाना, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

डोली यात्रा के दौरान ग्रामीण और श्रद्धालु माता के स्वागत के लिए जगह-जगह सजावट करते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। महिलाओं और बच्चों की बड़ी संया भी यात्रा में शामिल होती है। माता की डोली देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो जाते हैं और जयकारे लगाते हैं। यात्रा में शामिल पुजारियों और सेवाकार्यों का भी विशेष योगदान रहता है, जो डोली यात्रा को पारंपरिक और धार्मिक मान्यता के अनुरूप संपन्न कराने में जुटे रहते हैं।