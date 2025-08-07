BTOA Election 2025: बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन चुनाव 13 अगस्त को, 2 प्रमुख पैनलों में टक्कर तय

BTOA Election 2025: बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन (बीटीओए) के आगामी एक वर्षीय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 13 अगस्त को होने वाले इस चुनाव के लिए 4 अगस्त को प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि 5 अगस्त को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इस बार भी चुनाव में दो प्रमुख पैनल-गाय बछड़ा छाप और हाथी छाप-आमने-सामने हैं।
वहीं, सचिव पद के लिए पंकज बनिक ने बरगद के पेड़ चुनाव चिन्ह के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दोनों पैनलों में हड़कंप मचा दिया है। बीटीओए की 25 जुलाई को सभागार में आयोजित आमसभा में सभी सदस्यों ने सर्वसमति से 13 अगस्त को वार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इस दौरान एक चुनाव संचालन समिति का गठन भी किया गया, जो निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएगी।
हाथी छाप पैनल से अध्यक्ष पद के लिए उमेश, सचिव पद के लिए आकाश गोयल, उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल असरानी और दीपक बढ़ई, कोषाध्यक्ष पद के लिए मनीष नायक, सह-सचिव पद के लिए वैभव गौरांग साहा और अविनाश कर्माकर ने नामांकन दाखिल किया है।
वहीं, गाय बछड़ा छाप पैनल से अध्यक्ष पद के लिए मनोज सिंह, सचिव पद के लिए विप्लव मलिक, उपाध्यक्ष पद के लिए विजयंत गौतम और रोहित साहू, कोषाध्यक्ष पद के लिए गुमवित सिंह, सह-सचिव पद के लिए इमरान खान और विश्वजीत सरकार मैदान में हैं।
BTOA Election 2025: सचिव पद के लिए के निर्दलीय उम्मीदवार की पहल के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। उनके बरगद के पेड़ चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में आने से दोनों पैनलों को इसका प्रभाव झेलना पड़ सकता है।
चुनाव संचालन समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें 13 अगस्त को होने वाले मतदान पर टिकी हैं।