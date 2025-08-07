BTOA Election 2025: बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन चुनाव 13 अगस्त को, 2 प्रमुख पैनलों में टक्कर तय

वहीं, सचिव पद के लिए पंकज बनिक ने बरगद के पेड़ चुनाव चिन्ह के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दोनों पैनलों में हड़कंप मचा दिया है। बीटीओए की 25 जुलाई को सभागार में आयोजित आमसभा में सभी सदस्यों ने सर्वसमति से 13 अगस्त को वार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इस दौरान एक चुनाव संचालन समिति का गठन भी किया गया, जो निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएगी।