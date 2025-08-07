7 अगस्त 2025,

दंतेवाड़ा

BTOA Election 2025: बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन चुनाव 13 अगस्त को, 2 प्रमुख पैनलों में टक्कर तय

BTOA Election 2025: सचिव पद के लिए पंकज बनिक ने बरगद के पेड़ चुनाव चिन्ह के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दोनों पैनलों में हड़कंप मचा दिया है।

दंतेवाड़ा

Laxmi Vishwakarma

Aug 07, 2025

बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन चुनाव (Photo source- Patrika)
बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन चुनाव (Photo source- Patrika)

BTOA Election 2025: बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन (बीटीओए) के आगामी एक वर्षीय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 13 अगस्त को होने वाले इस चुनाव के लिए 4 अगस्त को प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जबकि 5 अगस्त को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। इस बार भी चुनाव में दो प्रमुख पैनल-गाय बछड़ा छाप और हाथी छाप-आमने-सामने हैं।

BTOA Election 2025: दोनों पैनलों में हड़कंप

वहीं, सचिव पद के लिए पंकज बनिक ने बरगद के पेड़ चुनाव चिन्ह के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दोनों पैनलों में हड़कंप मचा दिया है। बीटीओए की 25 जुलाई को सभागार में आयोजित आमसभा में सभी सदस्यों ने सर्वसमति से 13 अगस्त को वार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इस दौरान एक चुनाव संचालन समिति का गठन भी किया गया, जो निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएगी।

Published on:

07 Aug 2025 02:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / BTOA Election 2025: बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन चुनाव 13 अगस्त को, 2 प्रमुख पैनलों में टक्कर तय

