Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

घने जंगलों में बदलाव की गूंज! कांडलापर्ती में पहली बार लगा समाधान शिविर, ग्रामीणों को मिला बड़ा लाभ

CG News: नक्सल प्रभावित कांडलापर्ती क्षेत्र में 30 साल बाद प्रशासन पहुंचा। सुरक्षा घेरे में आयोजित सेचुरेशन शिविर में 93 आवेदन लिए गए और 32 मामलों का मौके पर समाधान हुआ।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 22, 2025

30 साल बाद कांडलापर्ती में लगा समाधान शिविर (photo source- Patrika)

30 साल बाद कांडलापर्ती में लगा समाधान शिविर (photo source- Patrika)

CG News: नक्सल प्रभावित और अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले कांडलापर्ती नेशनल पार्क क्षेत्र में 30 साल बाद प्रशासन की ऐतिहासिक एंट्री दर्ज हुई। शुक्रवार को सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित सेचुरेशन शिविर ने इस बीहड़ वनांचल में नए भरोसे की नींव रखी।

CG News: कांडलापर्ती-पीलूर क्षेत्र में बदलाव की नई शुरुआत

वर्षों से विकास की मुख्यधारा से कटे ग्रामीण पहली बार अपनी दहलीज पर अफसरों को देख भावुक और उत्साहित नजर आए। शिविर में 93 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 32 का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। यह पहला अवसर है जब ग्रामीणों के लंबे समय से लंबित कार्य वहीं निपटा दिए गए। प्रशासन का यह कदम कांडलापर्ती-पीलूर क्षेत्र में बदलाव की नई शुरुआत माना जा रहा है।

योजनाओं का लाभ शिविर में

11 ग्रामीणों के नए बैंक खाते खोले गए

मनरेगा के 20 नए जॉब कार्ड बनाए गए

महिलाओं ने महतारी वंदन योजना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इन योजनाओं का विस्तार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ग्रामीणों में बढ़ा भरोसा

शिविर को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार लोगों को सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएँ रखने का अवसर मिला। ग्रामीणों का मानना है कि यदि ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित होते रहें, तो विकास की रोशनी इस दुर्गम जंगल और कठिन भूगोल वाले इलाके तक भी पहुँच सकेगी।

मोबाइल नेटवर्क सबसे बड़ी समस्या

CG News: कांडलापर्ती डॉ और पीलूर के ग्रामीणों ने मोबाइल नेटवर्क की समस्या को क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि नेटवर्क न होने से बच्चों की पढ़ाई, सरकारी योजनाओं का लाभ, ऑनलाइन सेवाएं, और दैनिक संचार सब बाधित होता है। इस पर एसडीएम यशवंत नाग ने बताया कि टावर स्थापना के लिए एसडीओ को पत्र भेज दिया गया है और इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

नए कैंपों में अधिकारियों की पहली पहुंच

शिविर के बाद प्रशासनिक दल पीलूर और कांडलापर्ती-2 स्थित नवीन सुरक्षा कैंपों तक पहुँचा। नक्सल गतिविधियों से घिरे इन क्षेत्रों में कैंप खुलने के बाद पहली बार अधिकारी जमीनी स्थिति का आकलन करने पहुँचे। दल ने सुरक्षा, स्वास्थ्य व जनसुविधाओं की व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।

ये भी पढ़ें

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमजन की समस्याएँ सुनीं, मौके पर दिए त्वरित समाधान
रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमजन की समस्याएँ सुनीं, मौके पर दिए त्वरित समाधान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / घने जंगलों में बदलाव की गूंज! कांडलापर्ती में पहली बार लगा समाधान शिविर, ग्रामीणों को मिला बड़ा लाभ

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किसानों को दोहरा फायदा! अब मत्स्य पालन के साथ झींगा उत्पादन भी बनेगा आय का बड़ा स्रोत

मत्स्य पालन के साथ होगा झींगा उत्पादन भी (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Dhan Kharidi 2025-26: किसानों के लिए बड़ी राहत! धान खरीदी पंजीयन और रकबा संशोधन की तिथि बढ़ी

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025-26 जारी (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

CG News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही सरकार, AAP ने किया विरोध, कहा- आदिवासियों के साथ हो रहा अन्याय

छत्तीसगढ़ बचाबो यात्रा (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

CG News: भीषण आग! शॉर्ट सर्किट से तीन घर जलकर राख, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप

मरईगुड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Kundeli Murder Case: कुंदेली हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा! पत्नी की हत्या खुद पति ने की, चाचा बना साथी

कुंदेली हत्याकांड (photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.