घने जंगलों में बदलाव की गूंज! कांडलापर्ती में पहली बार लगा समाधान शिविर, ग्रामीणों को मिला बड़ा लाभ

CG News: कांडलापर्ती डॉ और पीलूर के ग्रामीणों ने मोबाइल नेटवर्क की समस्या को क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि नेटवर्क न होने से बच्चों की पढ़ाई, सरकारी योजनाओं का लाभ, ऑनलाइन सेवाएं, और दैनिक संचार सब बाधित होता है। इस पर एसडीएम यशवंत नाग ने बताया कि टावर स्थापना के लिए एसडीओ को पत्र भेज दिया गया है और इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।