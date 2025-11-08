अतिक्रमण खबर विवाद से बस्तर की सियासत में हलचल, BJP जिला अध्यक्ष पर पत्रकार को धमकी देने का आरोप

अतिक्रमण खबर विवाद (photo source- Patrika)
CG Politics: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक पत्रकार को धमकी देने का आरोप भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिला अध्यक्ष पर लगा है। बताया जा रहा है कि यह धमकी एक अतिक्रमण से जुड़ी खबर के प्रकाशन के बाद दी गई। इस घटना को लेकर जिले के पत्रकार संघ ने 7 नवंबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
पत्रकार संघ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के नाम भी एक पत्र भेजकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप और कार्रवाई की अपील की है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं, बस्तर जिला पत्रकार संघ और दंतेवाड़ा के पत्रकार इस घटना के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
CG Politics: संघ ने कहा कि पत्रकारों पर लगातार बढ़ते हमले चिंता का विषय हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी खबर प्रकाशित करने पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। संघ ने चेतावनी दी कि अगर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो वे चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग