अतिक्रमण खबर विवाद से बस्तर की सियासत में हलचल, BJP जिला अध्यक्ष पर पत्रकार को धमकी देने का आरोप

CG Politics: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक पत्रकार को धमकी देने का आरोप भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिला अध्यक्ष पर लगा है। बताया जा रहा है कि यह धमकी एक अतिक्रमण से जुड़ी खबर के प्रकाशन के बाद दी गई। इस घटना को लेकर जिले के पत्रकार संघ ने 7 नवंबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की।