दंतेवाड़ा

महिला से दुष्कर्म कर हत्या… जिला पंचायत सदस्य बोलीं- आदिवासी महिलाओं को किया जा रहा टारगेट

Crime News: आरोप लगाया कि आदिवासी महिलाओं को टारगेट कर सुनियोजित तरीके से अपराध किए जा रहे हैं, जो अत्यंत चिंताजनक और शर्मनाक है..

2 min read

दंतेवाड़ा

image

Chandu Nirmalkar

Oct 06, 2025

CG News

आदिवासी महिलाओं को किया जा रहा टारगेट ( Photo - Patrika )

Dantewada Crime News: दंतेवाड़ा में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही जघन्य वारदातों ने जनप्रतिनिधियों को भी आक्रोशित कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने कहा कि बीते तीन महीनों में जिले के किरंदुल, कुआकोंडा और अब भांसी के कुंदेली में महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। ( Crime News ) उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी महिलाओं को टारगेट कर सुनियोजित तरीके से अपराध किए जा रहे हैं, जो अत्यंत चिंताजनक और शर्मनाक है।

Crime News: जंगल में मिली महिला की लाश

तुलिका कर्मा शुक्रवार को कुंदेली गांव पहुंचीं, जहाँ जंगल में एक महिला की लाश मिली थी। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर घटनास्थल की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि रोड से करीब 50 मीटर अंदर महिला का शव पड़ा था, और आसपास घसीटने के निशान व टूटी चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। तुलिका ने बताया कि महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि एक से अधिक लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है।

स्थानीय लोगों ने संदेह जताया कि घटना स्थल के पास स्थित नाहर कंस्ट्रक्शन कंपनी के डामर प्लांट में बाहर से आए कुछ लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। तुलिका ने इस पर तत्काल जांच की मांग की और भांसी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की।

सरकार व विधायक मौन, जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद

तुलिका ने कहा कि जिले में बाहर की कंपनियाँ काम कर रही हैं, लेकिन उनके कर्मचारियों का रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता, जिससे अपराध के बाद जांच कठिन हो जाती है। उन्होंने शासन से इन कंपनियों की सुरक्षा जांच और कर्मचारियों का सत्यापन कराने की मांग की।

एक सप्ताह में गिफ्तारी नहीं हुई तो होगा आंदोलन

तुलिका कर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर आरोपियों की गिरतारी नहीं होती, तो महिला कांग्रेस पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक महिला के लिए नहीं, बल्कि जिले की हर महिला के समान और सुरक्षा की है।

जिले में आदिवासी महिलाओं को टारगेट कर की जा रही हत्याएं

तुलिका कर्मा ने कहा कि जिले में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा ‘‘विधायक चैतराम अटामी को महिलाओं की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। वे मंचों पर तो महिला सुरक्षा के नारे लगाते हैं, पर जब जिले की बेटियों के साथ अनाचार होता है, तब इन मामलों को संज्ञान में लेना छोड़ हमेशा ऐसी घटनाओं से दूरी बना लेते हैं। प्रशासन और पुलिस केवल एफआईआर दर्ज कर जिमेदारी पूरी मान लेते हैं।

Updated on:

06 Oct 2025 05:02 pm

Published on:

06 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / महिला से दुष्कर्म कर हत्या… जिला पंचायत सदस्य बोलीं- आदिवासी महिलाओं को किया जा रहा टारगेट

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

