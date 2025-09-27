डॉक्टरों ने छोड़ी उम्मीद, मां ने लगाई गुहार… दंतेश्वरी के चमत्कार से मौत के मुहाने से लौटा मासूम, जानें कैसे?

बच्चों को बचाना मुश्किल है। अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। पर मां की ममता ने हार नहीं मानी और वह बताती है की अस्पताल प्रांगण में मां दंतेश्वरी की प्रतिमा के सामने नीलावती ने जगत माता दंतेश्वरी से गुहार लगाते अपने बच्चे के जीवन की भिक्षा मांगी गुहार लगाते हुए मां ने कहा हे माता दंतेश्वरी तुझे मेरे बच्चे की जान बचाने ही पड़ेगी उसके सांस वापस लाना पड़ेगा इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लगातार तीन-चार घंटे आंख में आंसू लेकर रोते बिलखते मां के चैतन्य में एक आवाज आई बच्चों के स्वस्थ होने पर मां के दर्शन को घुटने पर जाऊंगी। ऐसा मन्नत मांगा और बच्चा कुछ घंटे बाद स्वस्थ हुआ डॉक्टर ने भी इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं माना।