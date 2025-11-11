Kundeli Murder Case: कुंदेली हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा! पत्नी की हत्या खुद पति ने की, चाचा बना साथी

Kundeli Murder Case: भांसी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदेली में हुई महिला रीना रयामी की हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। करीब एक महीने तक चली जांच के बाद इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा दंतेवाड़ा पुलिस ने कर दिया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मृतिका की हत्या उसके पति राजेश रयामी ने ही की थी, जबकि उसका चाचा रमेश रयामी साक्ष्य छिपाने का सहयोगी निकला।