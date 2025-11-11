Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

Kundeli Murder Case: कुंदेली हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा! पत्नी की हत्या खुद पति ने की, चाचा बना साथी

Kundeli Murder Case: दंतेवाड़ा पुलिस ने कुंदेली हत्याकांड सुलझाया। पति ने विवाद के बाद पत्नी रीना रयामी की गला घोंटकर हत्या की, चाचा रमेश ने शव छिपाने में दी मदद।

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

कुंदेली हत्याकांड (photo source- Patrika)

कुंदेली हत्याकांड (photo source- Patrika)

Kundeli Murder Case: भांसी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदेली में हुई महिला रीना रयामी की हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। करीब एक महीने तक चली जांच के बाद इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा दंतेवाड़ा पुलिस ने कर दिया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मृतिका की हत्या उसके पति राजेश रयामी ने ही की थी, जबकि उसका चाचा रमेश रयामी साक्ष्य छिपाने का सहयोगी निकला।

Kundeli Murder Case: आरोपी ने स्वीकार किया अपराध

गौरतलब है कि 02 अक्टूबर 2025 को ग्राम कुंदेली के पास जंगल में एक अज्ञात महिला का निर्वस्त्र शव मिलने की सूचना पर भांसी पुलिस मौके पर पहुँची थी। शव की पहचान रीना रयामी के रूप में हुई। लगातार एक माह तक की गई बारीकी से जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस को यह सुराग मिला कि मृतिका घटना के दिन शाम तक अपने घर पर थी।

जब उसके पति राजेश से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि 01 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे पत्नी से विवाद होने पर उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद चाचा रमेश की मदद से शव और मृतका के सामान (थैला, मोबाइल) को मोटरसाइकिल में डालकर गांव से बाहर खेत के पास फेंक दिया।

शक भटकाने के लिए किया निर्वस्त्र और फेंका मोबाईल

Kundeli Murder Case: आरोपियों ने बताया कि शक को भटकाने के लिए दोनों ने मृतका को निर्वस्त्र कर उसका मोबाइल और कपड़े झाड़ियों में फेंक दिए ताकि यह प्रतीत हो कि महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है। आरोपी राजेश रयामी (27 वर्ष) और उसके चाचा रमेश रयामी (36 वर्ष), दोनों ग्राम कुंदेली निवासी, को पुलिस ने 9 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

