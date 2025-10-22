Murder case: पति ने गुस्से में खोया आपा, सब्बल से सिर पर वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

पति ने की पत्नी की हत्या (Photo source- Patrika)
Murder case: कवर्धा जिले के ग्राम सोढा में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। यहां परिवारिक विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की सब्बल से वार कर हत्या कर दी। घटना आज 22 अक्टूबर की सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, मृतका का नाम अश्वनी बाई गेंड्रे (45 वर्ष) है। हत्या का आरोप उसके पति परशुराम गेंड्रे पर है।
Murder case: बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर सब्बल से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। मृतका के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
