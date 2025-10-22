Murder case: पति ने गुस्से में खोया आपा, सब्बल से सिर पर वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

Murder case: बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर सब्बल से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। मृतका के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।