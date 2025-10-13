Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या! पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को उठाना पड़ा कर्ज, बदहाल सिस्टम पर उठे सवाल…

CG News: कोरबा जिले में विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के गांव लैंगा में घरेलू झगड़ा पति-पत्नी की मौत का कारण बन गया। गला घोंटकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी।

2 min read

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या! पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को उठाना पड़ा कर्ज, बदहाल सिस्टम पर उठे सवाल...(photo-patrika)

पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या! पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को उठाना पड़ा कर्ज, बदहाल सिस्टम पर उठे सवाल...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के गांव लैंगा में घरेलू झगड़ा पति-पत्नी की मौत का कारण बन गया। गला घोंटकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पति फांसी के फंदे पर झूल गया। परिवार आर्थिक तौर पर इतना कमजोर है कि उसके पास दोनों शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पैसे नहीं थे। इस बीच पोस्टमार्टम करने वाले सरकारी सिस्टम ने जरूरी सामान लाने के नाम पर 4 हजार रुपए लिया।

CG News: सिस्टम बदहाल

पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। घटना पसान थाना क्षेत्र के गांव नवापारा भेलवाटिकरा की है। गांव में संतराम यादव (40 वर्ष) परिवार के साथ रहता था। संतराम कोरबा के एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवरी करता था। संतराम घर पहुंचा। शनिवार दोपहर उसने अत्यधिक शराब पी लिया, वह घर के बाहर हंगामा कर रहा था। शाम को पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ।

मामला इतना बढ़ गया कि संतराम ने घर में अपने हाथों से पत्नी अमृता बाई यादव (35 वर्ष) का गला घोंट दिया। संतराम डर गया और उसने खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। जिस समय यह घटना हुई, उस समय संतराम के दो बच्चे घर में मौजूद थे, जबकि दो बच्चे गांव में ही किसी काम से गए थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि पति-पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे।

संतराम को शराब पीने की आदत थी। वह अक्सर शराब के नशे में पत्नी से विवाद करता था। शनिवार को भी शराब के नशे में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। रविवार को दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया।

पति ने गला घोंटकर पत्नी को मारा

पोस्टमार्टम के दौरान मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। संतराम के चार बच्चे हैं। परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि उसके पास शव को मर्च्यूरी तक ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, तब सरकारी सिस्टम ने बीच का एक रास्ता निकाला। इसके तहत संतराम के बच्चों से पोस्टमार्टम के दौरान लगने वाली सामाग्री की खरीदी के लिए 11 हजार रुपए की मांग की गई।

परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चों को एक दुकानदार से कर्ज लेकर 4 हजार रुपए देना पड़ा। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। इसके पीछे बड़ा कारण सरकारी विभाग के पास पीएम के लिए जरूरी साधन-संसाधन का नहीं होना है। बताया जाता है कि पसान में कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर की उपस्थिति में शव का चीर-फाड़ कर सके।

घर के पीछे बाड़ी में किया गया पोस्टमार्टम

रविवार को यादव दंपती के शव का पोस्टमार्टम उनके घर के पीछे बाड़ी में किया गया। इस दौरान पसान के चिकित्सक और पोस्टमार्टम के लिए शव को चीर-फाड़ करने वाले कर्मचारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या! पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को उठाना पड़ा कर्ज, बदहाल सिस्टम पर उठे सवाल…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग! दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी करें, फेडरेशन ने प्रबंधन को लिखा पत्र…

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग(photo-patrika)
कोरबा

CG Crime News: युवक ने अगवा और मारपीट का लगाया आरोप, CCTV फुटेज से तलाश कर रही पुलिस…

युवक ने अगवा कर मारपीट का लगाया आरोप(photo-patrika)
कोरबा

Diwali Bonus: छत्तीसगढ़ बिजली विभाग का दीवाली तोहफा, कर्मचारियों को मिलेंगे 12 हजार रुपए बोनस

बिजली कंपनी के कर्मियों को बोनस (Photo source- Patrika)
कोरबा

Crime News: प्यार करते हो तो जहर पीकर दिखाओ! युवक की मौत का हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला…

युवक की मौत का खुलासा (Photo source- Patrika)
कोरबा

दुकानदार सर्दी-खांसी की दवा देने से कतरा रहे, 150 रुपए की दवा के लिए डॉक्टर का शुल्क 300 रुपए तक…

दुकानदार सर्दी-खांसी की दवा देने से कतरा रहे, 150 रुपए की दवा के लिए डॉक्टर का शुल्क 300 रुपए तक...(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.