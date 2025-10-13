पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या! पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को उठाना पड़ा कर्ज, बदहाल सिस्टम पर उठे सवाल…

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के गांव लैंगा में घरेलू झगड़ा पति-पत्नी की मौत का कारण बन गया। गला घोंटकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पति फांसी के फंदे पर झूल गया। परिवार आर्थिक तौर पर इतना कमजोर है कि उसके पास दोनों शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पैसे नहीं थे। इस बीच पोस्टमार्टम करने वाले सरकारी सिस्टम ने जरूरी सामान लाने के नाम पर 4 हजार रुपए लिया।