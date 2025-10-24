दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, इस मामले में भतीजा और मामा ने की थी दंपती की हत्या

Double Murder Case: गुरबार सिंह से पूर्व में हुए झगड़े और पैसों के लेन-देन की रंजिश के चलते उन्होंने हत्या करने की योजना बनाई और बीते 21 अक्टूबर की रात गुरबार सिंह राठिया के घर गए थे। जहां एक साथ खाए-पीए। इस बीच मृतक दंपत्ति ने हमारा पैसा को दो कहकर उन दोनों के साथ गाली गलौज कर मारपीट किए। ऐसे में ओमप्रकाश राठिया व भगलु दोनों वहीं पास में रखे डंडा व हाथ मुक्का, लात से मारपीट किए। साथ ही दोनों को जमीन पर घसीटा। दोनों के बेहोश हो जाने पर वे भाग गए। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा, मोबाइल जब्त किया गया है। घटना के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे।