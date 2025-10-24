मंदिर खोलने को लेकर विवाद! युवक ने फेंका खौलता तेल, मां-बेटा झुलसे

Kanker Incident: अन्नपूर्णा पारा वार्ड में मंदिर खोलने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली बात को लेकर एक युवक ने पड़ोसी परिवार पर खौलता तेल फेंक दिया जिससे माँ-बेटे गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को जिला अस्पताल कांकेर में भर्ती कराया गया जहाँ उपचार जारी है। अन्नपूर्णा पारा निवासी रमेश पटेल के पड़ोस में रहने वाले युवक ने देर रात मंदिर खोलने की जिद की। रमेश पटेल ने मंदिर खोलने से मना किया जिस पर युवक भड़क उठा और गाली-गलौज करने लगा।