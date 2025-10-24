मंदिर खोलने को लेकर विवाद! युवक ने फेंका खौलता तेल, मां-बेटा झुलसे

युवक ने फेंका खौलता हुआ तेल (Photo source- Patrika)
Kanker Incident: अन्नपूर्णा पारा वार्ड में मंदिर खोलने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली बात को लेकर एक युवक ने पड़ोसी परिवार पर खौलता तेल फेंक दिया जिससे माँ-बेटे गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को जिला अस्पताल कांकेर में भर्ती कराया गया जहाँ उपचार जारी है। अन्नपूर्णा पारा निवासी रमेश पटेल के पड़ोस में रहने वाले युवक ने देर रात मंदिर खोलने की जिद की। रमेश पटेल ने मंदिर खोलने से मना किया जिस पर युवक भड़क उठा और गाली-गलौज करने लगा।
इस दौरान रमेश पटेल का छोटा बेटा शेखर पटेल बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपी ने खौलते तेल से हमला कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे शेखर पटेल के दाहिने हाथ और पैर पर जलने के निशान हैं। वहीं माँ सकून पटेल के शरीर पर चोटें आई हैं। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। पीड़ित रमेश पटेल ने बताया कि आरोपी युवक पहले भी कई बार मोहल्ले में झगड़ा कर चुका है।
Kanker Incident: देर रात तेज आवाज में संगीत बजाने और गाली-गलौज करने को लेकर कई बार लोगों ने शिकायत भी की थी। घटना के बाद मोहल्ले में तनाव का माहौल बना हुआ है। आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्षद एवं स्थानीय नागरिकों ने कहा कि घटना समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
