छत्तीसगढ़ की समृद्धि पारख को शिल्पा शेट्टी ने किया सम्मानित, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मिला अवार्ड… जानें इनकी कहानी

समृद्धि की इस उपलब्धि से न केवल गीदम नगर, बल्कि पूरे दन्तेवाड़ा जिले में गर्व का माहौल है। स्थानीय लोग उनके समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईवी मेकओवर की टीम और समृद्धि का उद्देश्य अब नए मेकअप प्रोजेक्ट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले कलाकारों को भी अपने कौशल से प्रेरित करना है। समृद्धि का यह सफर उनके आत्मविश्वास, परिश्रम और लगन का जीता-जागता उदाहरण है।