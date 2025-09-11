Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ की समृद्धि पारख को शिल्पा शेट्टी ने किया सम्मानित, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मिला अवार्ड… जानें इनकी कहानी

Dantewada News: गीदम नगर में रहने वाली प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट और ईवी मेकओवर की संचालिका समृद्धि सौरभ पारख को हाल ही में आयोजित इंडियन एक्सलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।

दंतेवाड़ा

Khyati Parihar

Sep 11, 2025

शिल्पा शेट्टी से अवार्ड लेती समृद्धि (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: दन्तेवाड़ा जिले के गीदम नगर में रहने वाली प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट और ईवी मेकओवर की संचालिका समृद्धि सौरभ पारख को हाल ही में आयोजित इंडियन एक्सलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम बीते माह 29, 30 और 31 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जरीन खान और ब्राजील के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट अलकंतरा ने उन्हें बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड प्रदान किया।

इस उपलब्धि पर गीदम नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने समृद्धि को बधाई दी और उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की। अवार्ड प्राप्ति के बाद समृद्धि ने कहा कि यह सफलता केवल उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके पति सौरभ पारख, भतीजे यश पारख, परिवार और ईवी मेकओवर की पूरी टीम के सहयोग और विश्वास का भी नतीजा है। उनका मानना है कि उनके बिना यह मुकाम संभव नहीं था।

11 वर्ष पहले ईवी मेकओवर की नींव रखी

समृद्धि ने गीदम नगर में 11 वर्ष पहले ईवी मेकओवर की नींव रखी थी और तब से उन्होंने अपने उद्योग में लगातार उत्कृष्टता दिखाई है। उनके करियर की शुरुआत से ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। समृद्धि को इससे पहले भी मुंबई में प्रसिद्ध मेकअप गुरु अनुराग आर्यवर्धन और बॉलीवुड आइकॉन माधुरी दीक्षित के हाथों इंडियन एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

इसके अलावा, समृद्धि ने 2016 और 2018 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोलंबो और बाली में सक्रिय भूमिका निभाते हुए भी अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जित की। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जाने के बाद इस बार फिर छत्तीसगढ़ से उन्हें इंडियन एक्सलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।

समृद्धि की इस उपलब्धि से न केवल गीदम नगर, बल्कि पूरे दन्तेवाड़ा जिले में गर्व का माहौल है। स्थानीय लोग उनके समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईवी मेकओवर की टीम और समृद्धि का उद्देश्य अब नए मेकअप प्रोजेक्ट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले कलाकारों को भी अपने कौशल से प्रेरित करना है। समृद्धि का यह सफर उनके आत्मविश्वास, परिश्रम और लगन का जीता-जागता उदाहरण है।

11 Sept 2025 01:50 pm

