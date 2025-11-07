Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

Voter List Correction: वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू, प्रशासन ने नागरिकों से की ये खास अपील

Voter List Correction: दंतेवाड़ा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत (photo source- Patrika)

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत (photo source- Patrika)

Voter List Correction: दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

Voter List Correction: वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना

बीएलओ द्वारा 4 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे। जिला प्रशासन ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने नाम का सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाई जा सके। नागरिक अपने मतदान केंद्र के बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड कर या voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है।

घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए

इस क्रम में तहसील गीदम, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण और कुआकोंडा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय पर फॉर्म भरकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें।

हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क भी स्थापित

Voter List Correction: फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने संबंधित बीएलओ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला और तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्यालयीन समय में अधिकारी व कर्मचारी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

Updated on:

07 Nov 2025 03:25 pm

Published on:

07 Nov 2025 03:24 pm

Dantewada

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

