Voter List Correction: वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू, प्रशासन ने नागरिकों से की ये खास अपील

बीएलओ द्वारा 4 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे। जिला प्रशासन ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने नाम का सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाई जा सके। नागरिक अपने मतदान केंद्र के बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड कर या voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा जा सकता है।