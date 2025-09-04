MP में आंगनवाड़ी भर्ती घोटाला! शादीशुदा महिला बनी ‘कुवारी’, फर्जी दस्तावेज़ वालों को भी मिली पोस्ट

Anganwadi worker recruitment:दतिया जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायका भर्ती में फर्जीवाड़ा किया गया है। घालमेल की हकीकत तब सामने आई जब की गई नियुक्तियों में लगाए गए दस्तावेजों का दावे-आपत्तिकर्ताओं ने संबंधित विभागों से सत्यापन कराया। चयन समिति ने सत्यापन कराए बिना नियुक्तियां कर दीं।
दतिया शहर एवं ग्रामीण के अलावा इंदरगढ़, भाण्डेर एवं सैवढ़ा क्षेत्र के लिए 3 जून 2025 को की गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद 6 अगस्त से दावा आपत्ति लिए गए। जिले भर में 42 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 228 सहायकाओं की भर्ती की गई है। उन भर्तियों के लिए गठित चयन समिति की कारगुजारी पर सवाल उठने शुरु हो गए हैं। दरअसल दस्तावेजों के सत्यापन की गंभीरता को अनदेखा किया गया है। एक अविवाहित आवेदक को विवाहित बताकर नौकरी दे दी गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी आवेदिकाओं की नियुक्तियां भी उनके फर्जी बीपीएल कार्ड के पांच-पांच अंक देकर कर दी गई हैं। (mp news)
अभी अंतिम सूची जारी नहीं हुई है गड़बड़ी में जो भी आपत्तियां लगी है उनका निराकरण जिला पंचायत सीईओ करेंगे उनकी अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्य एवं महिला बाल विकास के अधिकारी की टीम यह सभी आपत्तियों की जांच करेंगे उसके बाद अंतिम सूची जारी होगी।- स्वप्निल वानखड़े, कलेक्टर दतिया
वार्ड क्रमांक-2 केंद्र के लिए बबीता रायकवार ने सहायका पद आवेदन करते समय अपने आपको अविवाहित दिखाया जिसके पांच अंक प्राप्त किए। असल में वे विवाहित हैं। उनकी दो वर्ष पूर्व बरुआ सागर बबीना में सतीश रायकवार नाम के व्यक्ति से शादी हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि नौकरी ज्वॉइन करते समय बबीता बाकायदा विवाहित महिला की वेशभूषा में ही पहुंची है। मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुआ माथे पर बिंदी एवं गले में मंगलसूत्र भी पहने हुई थीं। नौकरी अविवाहित बताकर ली है। इसी में विसंगति ये है कि बबीता रायकवार ने अपने आवदेन में लगाए स्थाई निवासी प्रमाण पत्र में उस वार्ड का उल्लेख ही नहीं किया गया है जिस वार्ड की आंगबाड़ी के लिए आवेदन किया गया है। दरअसल नियम के अनुसार आवेदिका जिस वार्ड की रहने वाली है उसी वार्ड में की आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए पात्र होती है, जिसका उल्लेख नहीं है।
ग्राम कडूरा आंगनबाड़ी केंद्र में सहायका पद के लिए रानी जाटव पत्नी रविकांत जाटव निवासी कडूरा ने आवेदन में केवल बीपीएल राशन कार्ड का प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्र की है जिसमें न तो कार्डधारक का नाम प्रिंट रहता है और ना ही फोटो आदि जानकारी बावजूद इसके रानी जाटव को नौकरी दे दी गई।
वार्ड क्रमांक 24 में कार्यकर्ता के लिए हेमलता पत्नी अरुण भारती, वार्ड 1/15 में कार्यकर्ता पद के लिए रितु पुत्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वार्ड 2 केंद्र में कार्यकर्ता पद के लिए रिंकी अहिरवार पत्नी अमित भारती सहित अन्य कई ऐसी आवेदिकाओं को कथित तौर पर की गई आंगनबाड़ी केंद्र की भर्ती में चयन कर लिया गया है। हालांकि दावे आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों द्वारा बीपीएल कार्डों के सत्यापन कराए जाने पर नगर पालिका द्वारा ने उनके फर्जी होने के प्रमाणीकरण भी जारी कर दिए हैं। हैरानी की बात ये है कि बावजूद इसके नियुक्तियां निरस्त नहीं की गई हैं।
वार्ड क्रमांक 17-2 केंद्र में कार्यकर्ता पद के लिए खुशबू पुरोहित पत्नी विजय कुमार पुरोहित को पांच अंक बीपीएल होने दिए गए जबकि नपा द्वारा से कराए गए प्रमाणीकरण में उक्त बीपीएल राशनकार्ड फर्जी पाया गया है। इसी आंगनबाड़ी के लिए महक कोरी जिसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। ने भी आवेदन किया, महक ने अपने बीपीएल कार्ड के अलावा बीपीएल पात्रता पर्ची, अंत्योदय कार्ड लगाया है, बावजूद इसके इसके आवेदन को निरस्त कर दिया। (mp news)