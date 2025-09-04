Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दतिया

MP में आंगनवाड़ी भर्ती घोटाला! शादीशुदा महिला बनी ‘कुवारी’, फर्जी दस्तावेज़ वालों को भी मिली पोस्ट

Anganwadi worker recruitment: दतिया में आंगनवाड़ी भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां कहीं शादीशुदा लोगों को अविवाहित दिखाकर नौकरी पा ली तो कहीं फर्जी बीपीएल कार्ड वालों को पद मिल गया।

दतिया

Akash Dewani

Sep 04, 2025

Anganwadi worker recruitment scam datia mp news
Anganwadi worker recruitment scam datia (फोटो- सोशल मीडिया)

Anganwadi worker recruitment:दतिया जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायका भर्ती में फर्जीवाड़ा किया गया है। घालमेल की हकीकत तब सामने आई जब की गई नियुक्तियों में लगाए गए दस्तावेजों का दावे-आपत्तिकर्ताओं ने संबंधित विभागों से सत्यापन कराया। चयन समिति ने सत्यापन कराए बिना नियुक्तियां कर दीं।

दतिया शहर एवं ग्रामीण के अलावा इंदरगढ़, भाण्डेर एवं सैवढ़ा क्षेत्र के लिए 3 जून 2025 को की गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद 6 अगस्त से दावा आपत्ति लिए गए। जिले भर में 42 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 228 सहायकाओं की भर्ती की गई है। उन भर्तियों के लिए गठित चयन समिति की कारगुजारी पर सवाल उठने शुरु हो गए हैं। दरअसल दस्तावेजों के सत्यापन की गंभीरता को अनदेखा किया गया है। एक अविवाहित आवेदक को विवाहित बताकर नौकरी दे दी गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी आवेदिकाओं की नियुक्तियां भी उनके फर्जी बीपीएल कार्ड के पांच-पांच अंक देकर कर दी गई हैं। (mp news)

ये भी पढ़ें

MP में महागठजोड़! कांग्रेस-जयस-करणी सेना साथ आए, भाजपा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव दागने की तैयारी
रतलाम
no confidence motion against District Panchayat President ratlam mp news

जांच कर अंतिम सूची जारी होगी

अभी अंतिम सूची जारी नहीं हुई है गड़बड़ी में जो भी आपत्तियां लगी है उनका निराकरण जिला पंचायत सीईओ करेंगे उनकी अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्य एवं महिला बाल विकास के अधिकारी की टीम यह सभी आपत्तियों की जांच करेंगे उसके बाद अंतिम सूची जारी होगी।- स्वप्निल वानखड़े, कलेक्टर दतिया

विवाहित को अविवाहित दर्शाकर दी नियुक्ति

वार्ड क्रमांक-2 केंद्र के लिए बबीता रायकवार ने सहायका पद आवेदन करते समय अपने आपको अविवाहित दिखाया जिसके पांच अंक प्राप्त किए। असल में वे विवाहित हैं। उनकी दो वर्ष पूर्व बरुआ सागर बबीना में सतीश रायकवार नाम के व्यक्ति से शादी हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि नौकरी ज्वॉइन करते समय बबीता बाकायदा विवाहित महिला की वेशभूषा में ही पहुंची है। मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुआ माथे पर बिंदी एवं गले में मंगलसूत्र भी पहने हुई थीं। नौकरी अविवाहित बताकर ली है। इसी में विसंगति ये है कि बबीता रायकवार ने अपने आवदेन में लगाए स्थाई निवासी प्रमाण पत्र में उस वार्ड का उल्लेख ही नहीं किया गया है जिस वार्ड की आंगबाड़ी के लिए आवेदन किया गया है। दरअसल नियम के अनुसार आवेदिका जिस वार्ड की रहने वाली है उसी वार्ड में की आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए पात्र होती है, जिसका उल्लेख नहीं है।

बीपीएल कार्ड के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति मान्य

ग्राम कडूरा आंगनबाड़ी केंद्र में सहायका पद के लिए रानी जाटव पत्नी रविकांत जाटव निवासी कडूरा ने आवेदन में केवल बीपीएल राशन कार्ड का प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्र की है जिसमें न तो कार्डधारक का नाम प्रिंट रहता है और ना ही फोटो आदि जानकारी बावजूद इसके रानी जाटव को नौकरी दे दी गई।

नपा ने जिनके कार्ड बताए फर्जी, उन्हें मिल गई नियुक्ति

वार्ड क्रमांक 24 में कार्यकर्ता के लिए हेमलता पत्नी अरुण भारती, वार्ड 1/15 में कार्यकर्ता पद के लिए रितु पुत्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वार्ड 2 केंद्र में कार्यकर्ता पद के लिए रिंकी अहिरवार पत्नी अमित भारती सहित अन्य कई ऐसी आवेदिकाओं को कथित तौर पर की गई आंगनबाड़ी केंद्र की भर्ती में चयन कर लिया गया है। हालांकि दावे आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों द्वारा बीपीएल कार्डों के सत्यापन कराए जाने पर नगर पालिका द्वारा ने उनके फर्जी होने के प्रमाणीकरण भी जारी कर दिए हैं। हैरानी की बात ये है कि बावजूद इसके नियुक्तियां निरस्त नहीं की गई हैं।

ये हैं नियुक्ति की शर्ते

  • आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष हो
  • ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम और नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • पद के चयन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी होना आवश्यक है।

शर्तें पूरी करने के बाद भी पात्र को कर दिया अपात्र

वार्ड क्रमांक 17-2 केंद्र में कार्यकर्ता पद के लिए खुशबू पुरोहित पत्नी विजय कुमार पुरोहित को पांच अंक बीपीएल होने दिए गए जबकि नपा द्वारा से कराए गए प्रमाणीकरण में उक्त बीपीएल राशनकार्ड फर्जी पाया गया है। इसी आंगनबाड़ी के लिए महक कोरी जिसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। ने भी आवेदन किया, महक ने अपने बीपीएल कार्ड के अलावा बीपीएल पात्रता पर्ची, अंत्योदय कार्ड लगाया है, बावजूद इसके इसके आवेदन को निरस्त कर दिया। (mp news)

ये भी पढ़ें

‘मेरी मौत का जिम्मेदार राजपाल सर’, हाथ की हथेली पर नोट लिखकर युवक ने लगाई फांसी!
कटनी
youth wrote note on his palm before hanging himself katni mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / MP में आंगनवाड़ी भर्ती घोटाला! शादीशुदा महिला बनी ‘कुवारी’, फर्जी दस्तावेज़ वालों को भी मिली पोस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट