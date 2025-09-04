MP में आंगनवाड़ी भर्ती घोटाला! शादीशुदा महिला बनी ‘कुवारी’, फर्जी दस्तावेज़ वालों को भी मिली पोस्ट

वार्ड क्रमांक-2 केंद्र के लिए बबीता रायकवार ने सहायका पद आवेदन करते समय अपने आपको अविवाहित दिखाया जिसके पांच अंक प्राप्त किए। असल में वे विवाहित हैं। उनकी दो वर्ष पूर्व बरुआ सागर बबीना में सतीश रायकवार नाम के व्यक्ति से शादी हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि नौकरी ज्वॉइन करते समय बबीता बाकायदा विवाहित महिला की वेशभूषा में ही पहुंची है। मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुआ माथे पर बिंदी एवं गले में मंगलसूत्र भी पहने हुई थीं। नौकरी अविवाहित बताकर ली है। इसी में विसंगति ये है कि बबीता रायकवार ने अपने आवदेन में लगाए स्थाई निवासी प्रमाण पत्र में उस वार्ड का उल्लेख ही नहीं किया गया है जिस वार्ड की आंगबाड़ी के लिए आवेदन किया गया है। दरअसल नियम के अनुसार आवेदिका जिस वार्ड की रहने वाली है उसी वार्ड में की आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए पात्र होती है, जिसका उल्लेख नहीं है।