भगवा लुंगी में निकले SDM, माइक उठाते ही मच गई भगदड़, देखें वीडियो

datia sdm in lungi video: दतिया शहर के पीतांबरा पीठ (pitambara peeth) के उत्तर गेट पर एसडीएम संतोष तिवारी शनिवार सुबह लुंगी पहनकर हाथ में माइक लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। दुकानदार एसडीएम को लुंगी में देखकर पहले तो चकित रह गए।
उसके बाद जब उन्होंने माइक से चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि आप लोगों को बार-बार समझाइश दे रहा हूं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। एक महीने से मैं प्रत्येक शनिवार को दो-दो घंटे खड़े होकर अतिक्रमण हटता रहा। लेकिन अब मैं आप लोगों को सामान जब्त कर लूंगा। यह सुनते ही अतिक्रमणकारी दुकानदार भागते नजर आए। (MP News)
पीतांबरा पीठ के उत्तर द्वार पर शनिवार की सुबह 9 बजे लुंगी और शर्ट पहनकर एसडीएम पहुंच गए। जब वह वाहन से उतरे तो अतिक्रमणकारी दुकानदारों ने सोचा कि कोई मंदिर में माई के दर्शन करने के लिए अधिकारी के वाहन में आया है। लेकिन एसडीएम ने जैसे ही माइक हाथ में लेकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कलेक्टर साहब 20 बार यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोग सुधर नहीं रहे हो। एसडीएम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आगे से आप लोगों ने फुटपाथ पर सामान रखा तो वह नपा से सामान जब्त कराएंगे।
एसडीएम संतोष तिवारी (SDM Santosh Tiwari) ने कहा कि काम करने के लिए कोई ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं है। काम ही आवश्यक है। वह 24 घंटे काम के लिए तत्पर है।
पीतांबरा पीठ दुकान संचालित कर रही मोंगिया समाज की राजोदेवी ने कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि दतिया में कोई अधिकारी लुंगी पहनकर भी अतिक्रमण की कार्रवाई करेगा। वही राजेश जैन ने कहा कि वह आज अचंभित रह गए अधिकारियों की कार्रवाई देखकर। हालांकि कुछ दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई से दतिया शहर का आवागमन सुगम हो गया है।