भगवा लुंगी में निकले SDM, माइक उठाते ही मच गई भगदड़, देखें वीडियो

पीतांबरा पीठ के उत्तर द्वार पर शनिवार की सुबह 9 बजे लुंगी और शर्ट पहनकर एसडीएम पहुंच गए। जब वह वाहन से उतरे तो अतिक्रमणकारी दुकानदारों ने सोचा कि कोई मंदिर में माई के दर्शन करने के लिए अधिकारी के वाहन में आया है। लेकिन एसडीएम ने जैसे ही माइक हाथ में लेकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कलेक्टर साहब 20 बार यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आप लोग सुधर नहीं रहे हो। एसडीएम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आगे से आप लोगों ने फुटपाथ पर सामान रखा तो वह नपा से सामान जब्त कराएंगे।