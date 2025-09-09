दफ्तर में सिगरेट पीते, गुटखा खाते मिले तो कटेगी 7 दिन की सैलरी, कलेक्टर का निर्देश

बैठक के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने दफ्तर में सिगरेट पीते और गुटखा थूकते मिलने पर अधिकारी-कर्मचारियों का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश देने के साथ ही सीएम हेल्पलाइन में एल-1 स्तर पर प्रकरणों में उत्तर समय पर नहीं भरे जाने को लेकर कहा कि जितने दिनों की देरी उत्तर भरने में होगी उतने दिनों का वेतन संबंधित अधिकारी का काटा जाएगा। कलेक्टर ने साफ साफ निर्देश देते हुए ये भी कहा कि ई-केवाईसी में धीमी प्रगति में अगर बुधवार तक सुधार नहीं होता तो संबंधित पटवारियों को निलंबित कर दिया जाएगा।