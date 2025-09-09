दफ्तर में सिगरेट पीते, गुटखा खाते मिले तो कटेगी 7 दिन की सैलरी, कलेक्टर का निर्देश

mp news: मध्यप्रदेश के दतिया में कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दफ्तर के भीतर सिगरेट पीते या गुटखा खाकर थूकते नजर आया तो उसकी 7 दिन की सैलरी काटी जाएगी। बैठक के दौरान कलेक्टर ने और भी सख्त निर्देश अधिकारियों-कर्मचारियों को उनके कार्यों को लेकर दिए हैं।
दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में विभागवार समीक्षा की। बैठक के दौरान उनाव स्थित बालाजी में सूर्यलोक निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री आरईएस द्वारा अनावश्यक विलंब पर नाराजगी जताई। उन्होंने 15 दिन में हुई प्रगति की जानकारी मांगी। साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में निराकरण प्रतिशत कम होने पर असंतोष जताते हुए शीघ्र शिकायतों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने दफ्तर में सिगरेट पीते और गुटखा थूकते मिलने पर अधिकारी-कर्मचारियों का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश देने के साथ ही सीएम हेल्पलाइन में एल-1 स्तर पर प्रकरणों में उत्तर समय पर नहीं भरे जाने को लेकर कहा कि जितने दिनों की देरी उत्तर भरने में होगी उतने दिनों का वेतन संबंधित अधिकारी का काटा जाएगा। कलेक्टर ने साफ साफ निर्देश देते हुए ये भी कहा कि ई-केवाईसी में धीमी प्रगति में अगर बुधवार तक सुधार नहीं होता तो संबंधित पटवारियों को निलंबित कर दिया जाएगा।