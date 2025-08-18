अब शिक्षक की कमियां बताएंगे छात्र, स्कूलों में हर महीने होगी पेरेंट्स मीटिंग

एक महीने अध्ययन करने के उपरांत छात्र, छात्राओं में कितना सुधार आया और यदि नहीं आया तो उसकी क्या वजह है, इसको लेकर बच्चों के माता-पिता के साथ मासिक बैठक होगी। मासिक बैठक में जहां बच्चों की उपस्थिति की जानकारी शिक्षकों से ली जाएगी, वहीं शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में बच्चों से पूछा जाएगा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शुरु होने जा रही इस व्यवस्था को लेकर ग्रामीण अंचल के लोगों में खासा उत्साह नजर आने लगा है। ग्रामीणों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद जागने लगी है।