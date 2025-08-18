Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दतिया

अब शिक्षक की कमियां बताएंगे छात्र, स्कूलों में हर महीने होगी पेरेंट्स मीटिंग

MP News- सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अब निजी स्कूलों की तरह हर महीने अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें न केवल छात्र की कमियां बल्कि शिक्षकों की भी कमियों पर चर्चा की जाएगी।

दतिया

Akash Dewani

Aug 18, 2025

parents meeting every month government primary schools datia mp news
parents meeting every month government primary schools datia (AI Generated)

MP News: दतिया के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अभिभावकों के साथ मासिक बैठक होगी। इसमें बच्चों के प्रति माता-पिता की जिम्मेदारियों के अलावा बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर चर्चा की जाएगी। यह निर्णय जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेमवाल ने लिया है, जिसके संबंध में सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक वि‌द्यालय प्रभारियों को आदेश जारी किया गया है।

एक महीने अध्ययन करने के उपरांत छात्र, छात्राओं में कितना सुधार आया और यदि नहीं आया तो उसकी क्या वजह है, इसको लेकर बच्चों के माता-पिता के साथ मासिक बैठक होगी। मासिक बैठक में जहां बच्चों की उपस्थिति की जानकारी शिक्षकों से ली जाएगी, वहीं शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में बच्चों से पूछा जाएगा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शुरु होने जा रही इस व्यवस्था को लेकर ग्रामीण अंचल के लोगों में खासा उत्साह नजर आने लगा है। ग्रामीणों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद जागने लगी है।

ये भी पढ़ें

तीन संतान वाले शिक्षकों ने मंत्री के सामने उठाई आवाज, बर्खास्त करने के नाम पर लूटे जा रहे पैसे
मंडला
mp teachers with 3 children face extortion termination threats sampatiya uikey

कहां कितने विद्यालय

जिले भर में कुल 573 शासकीय प्राथमिक वि‌द्यालय (Government Primary Schools) संचालित हैं। दतिया शहर में सर्वाधिक 273 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। वहीं सैवढ़ा विकास खंड अंतर्गत 199 एवं भाण्डेर क्षेत्र अंतर्गत 106 वि‌द्यालय हैं। उपरोक्त सभी वि‌द्यालयों में बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। तीनों ही विकास खंड के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ तेमवाल ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि वे बैठक में बच्चों की शिक्षा में आने वाले सुधार या खामी की रिपोर्ट के संबंध में प्रतिमाह अपडेट देंगे।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरे इस उद्देश्य से पैरेंट्स मटिंग की शुरुआत की जा रही है। इसकी मॉनीटरिंग भी करांएगे, ताकि सार्थक परिणाम सामने आ सकें।- अक्षय कुमार तेमवाल, सीईओ जिला पंचायत दतिया

अगले माह से पैरेंट्स मीटिंग का आयोजन

जिला परियोजना समन्वयक राजेश शुक्ला ने बताया कि सितंबर माह से पैरेंट्स मीटिंग का आयोजन शुरु किया जाएगा। पहले सोमवार को मीटिंग दतिया के स्कूलों में आयोजित की जाएगी। दूसरे सोमवार को सेंवढ़ा एवं तीसरे सोमवार को भाण्डेर क्षेत्र के वि‌द्यालयों में बैठकों का आयोजन तय किया गया है। बैठक दोपहर डेढ़ बजे से ढाई बजे के बीच आयोजित होगी। इस दौरान अभिभावक विद्यालय के शिक्षकों की हर प्रकार की गतिविधियों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को बता सकेंगे।

ये भी पढ़ें

MP में 1 साल से ताले में बंद भगवान विष्णु के अवतारों की प्राचीन मूर्तियां!
खरगोन
12th century vishnu idols locked panchayat bhawan kanapur ASI mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 02:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / अब शिक्षक की कमियां बताएंगे छात्र, स्कूलों में हर महीने होगी पेरेंट्स मीटिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.