दौसा

राजस्थान में यहां 34 पिलर पर बनेगा आरओबी, 150 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Agra Fatak ROB: बांदीकुई शहर के मध्य में स्थित आगरा फाटक पर बनने वाले आरओबी की लागत अब करीब 150 करोड़ रुपए आने का अनुमान हैं।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 25, 2025

Agra-Fatak
आगरा फाटक यहां से गुजरेगा आरओबी। फोटो: पत्रिका

Dausa News: बांदीकुई शहर के मध्य में स्थित आगरा फाटक पर बनने वाले आरओबी की लागत अब करीब 150 करोड़ रुपए आने का अनुमान हैं। इसको लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एईएन ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को 150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का एस्टीमेट बनाकर भेजा हैं।

विभाग के सूत्रों की मानें तो जल्द ही इस एस्टीमेट को मंजूरी मिल सकती हैं। जिसके बाद टैंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी और नए साल में वर्क आर्डर जारी कर इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। गौरतलब है कि राज्य बजट 2024-25 में 60 करोड़ की लागत से आरओबी निर्माण की घोषणा की गई थी, लेकिन आरओबी का निर्माण पिलर पर किए जाने को लेकर इसका बजट ढाई गुना हो गया हैं।

34 पिलर पर बनेगा

सार्वजनिक विभाग के अनुसार आगरा फाटक आरओबी की कुल लंबाई 1550 मीटर होगी। जिसका निर्माण 34 पिलर पर किया जाएगा। पिलरों की चौड़ाई करीब डेढ़ से दो मीटर होगी। सिकंदरा रोड पर आरओबी की शुरुआत पुलिस थाने से करीब ढाई सौ मीटर आगे से सिकंदरा की ओर से होगी और पंचायत समिति गेट तक यह बनाई जाएगी। आरओबी शुरू होने के दोनों ओर ढाई सौ मीटर दीवार पर बनाया जाएगा। जिसकी चौड़ाई 30 मीटर बताई जा रही हैं। जबकि पिलर के ऊपर आरओबी की चौड़ाई 15 मीटर रखी गई हैं। आगरा फाटक के ऊपर आरओबी की चौड़ाई 19 मीटर तक की होगी।

प्रतिष्ठानों को कम नुकसान होने की संभावना

करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी आरओबी की लगभग एक किलोमीटर की लंबाई पिलरों पर बनाई जाएगी। चौड़ाई अनुमानतय छह से सात फीट तक रहेगी। ऐसे में इससे बाजार के प्रतिष्ठानों को कम नुकसान होने का अनुमान हैं। दुकानों के आगे आरओबी के नीचे पिलर के पास आवागमन के साथ वाहन खडे़ भी किए जा सकते हैं। जिससे आरओबी के ऊपर वाहन निकलने से यातायात सुगम और नियंत्रित होगा तो आरओबी के नीचे भी बाजार में आने जाने वाले वाहनों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

जयपुर

25 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में यहां 34 पिलर पर बनेगा आरओबी, 150 करोड़ रुपए होंगे खर्च

