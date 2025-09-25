राजस्थान में यहां 34 पिलर पर बनेगा आरओबी, 150 करोड़ रुपए होंगे खर्च

सार्वजनिक विभाग के अनुसार आगरा फाटक आरओबी की कुल लंबाई 1550 मीटर होगी। जिसका निर्माण 34 पिलर पर किया जाएगा। पिलरों की चौड़ाई करीब डेढ़ से दो मीटर होगी। सिकंदरा रोड पर आरओबी की शुरुआत पुलिस थाने से करीब ढाई सौ मीटर आगे से सिकंदरा की ओर से होगी और पंचायत समिति गेट तक यह बनाई जाएगी। आरओबी शुरू होने के दोनों ओर ढाई सौ मीटर दीवार पर बनाया जाएगा। जिसकी चौड़ाई 30 मीटर बताई जा रही हैं। जबकि पिलर के ऊपर आरओबी की चौड़ाई 15 मीटर रखी गई हैं। आगरा फाटक के ऊपर आरओबी की चौड़ाई 19 मीटर तक की होगी।