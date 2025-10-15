Dausa News: बहन की लव मैरिज से आहत 17 साल के भाई ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दो लोगों का लिखा नाम

परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार को लड़की का 17 वर्षीय भाई सुसाइड नोट लिखकर घर से निकल गया। इसे लेकर थाने में तीन जनों पर शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। बुधवार को एनिकट में किशोर का शव मिला। मौके पर मौजूद बकरी चराने वालों ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए दौसा जिला अस्पताल भिजवाया।