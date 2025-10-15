Dausa News: बहन की लव मैरिज से आहत 17 साल के भाई ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दो लोगों का लिखा नाम

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
दौसा। सैंथल इलाके में दो दिनों से लापता किशोर का शव बुधवार सुबह एनिकट में उतराता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को दौसा जिला अस्पताल ले आई। दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती दो माह पहले परिजनों की मर्जी के खिलाफ एक युवक के साथ चली गई थी। इस पर पिता ने सैंथल थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दो माह बाद लड़की को दस्तयाब किया, इस बीच उसने युवक से लव मैरिज कर ली।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार को लड़की का 17 वर्षीय भाई सुसाइड नोट लिखकर घर से निकल गया। इसे लेकर थाने में तीन जनों पर शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। बुधवार को एनिकट में किशोर का शव मिला। मौके पर मौजूद बकरी चराने वालों ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए दौसा जिला अस्पताल भिजवाया।
परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बार तो पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने समझा-बुझाकर परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत किया। सुसाइड नोट में किशोर ने अपनी मौत का जिम्मेदार जिन दो व्यक्तियों को बताया है, उसकी बहन का पति और ससुर है।
इस मामले में थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि किशोर की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था, जो मृत मिला है। इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के उचित कारणों का पता लग सकेगा। देर शाम तक इस प्रकरण में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
