Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa News: बहन की लव मैरिज से आहत 17 साल के भाई ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दो लोगों का लिखा नाम

Dausa News: दौसा जिले के सैंथल इलाके में बहन की लव मैरिज से आहत 17 साल के भाई ने आत्महत्या कर ली। किशोर ने सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार बहन के पति और ससुर को ठहराया है।

less than 1 minute read

दौसा

image

Kamal Mishra

Oct 15, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

दौसा। सैंथल इलाके में दो दिनों से लापता किशोर का शव बुधवार सुबह एनिकट में उतराता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को दौसा जिला अस्पताल ले आई। दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती दो माह पहले परिजनों की मर्जी के खिलाफ एक युवक के साथ चली गई थी। इस पर पिता ने सैंथल थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दो माह बाद लड़की को दस्तयाब किया, इस बीच उसने युवक से लव मैरिज कर ली।

एनिकट में मिला शव

परिजनों ने पुलिस को बताया कि सोमवार को लड़की का 17 वर्षीय भाई सुसाइड नोट लिखकर घर से निकल गया। इसे लेकर थाने में तीन जनों पर शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। बुधवार को एनिकट में किशोर का शव मिला। मौके पर मौजूद बकरी चराने वालों ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए दौसा जिला अस्पताल भिजवाया।

सुसाइड नोट में इनका नाम

परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बार तो पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने समझा-बुझाकर परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत किया। सुसाइड नोट में किशोर ने अपनी मौत का जिम्मेदार जिन दो व्यक्तियों को बताया है, उसकी बहन का पति और ससुर है।

पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि किशोर की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था, जो मृत मिला है। इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के उचित कारणों का पता लग सकेगा। देर शाम तक इस प्रकरण में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

ये भी पढ़ें

सवाईमाधोपुर: खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दो युवकों की मौत, गांव में शोक की लहर
सवाई माधोपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

death of youth

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 09:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa News: बहन की लव मैरिज से आहत 17 साल के भाई ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दो लोगों का लिखा नाम

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवाली से पहले गुड न्यूज: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 12 नई सड़कें, 819.40 लाख होंगे खर्च

new road built
दौसा

जीवराम हत्याकांड: जन्मदिन की पार्टी के बहाने की थी हत्या, मुख्य आरोपी 5 साल बाद गिरफ्तार

Jivram-murder-case
दौसा

Dausa Murder: पहले सगे भाइयों ने की पार्टी, फिर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से कर दिया छोटे भाई का मर्डर, पड़ोसन ने बुलाई पुलिस

dausa police
दौसा

राजस्थान में यहां 193 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का 3 महीने से काम ठप, जानें क्यों

road-news
दौसा

Rajasthan: दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग गई पत्नी, फिर SP के समक्ष पहुंचकर पति पर लगाया गंभीर आरोप

lovers
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.