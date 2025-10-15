Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दो युवकों की मौत, गांव में शोक की लहर

चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के भगवतगढ़ गांव में अमरूद के बगीचे में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो युवकों की मौत हो गई।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Oct 15, 2025

फोटो पत्रिका

सवाईमाधोपुर। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के भगवतगढ़ गांव में अमरूद के बगीचे में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो युवकों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक बटाईदार के रूप में खेत में कार्य कर रहे थे। मृतकों की पहचान रामकेश बागरिया (27) पुत्र बद्री बागरिया तथा नेतराम (21) पुत्र बिरबल बागरिया के रूप में हुई है। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई।

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक मंगलवार शाम को खेत में अमरूद के पेड़ों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे थे। इस दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। मृतक रामकेश के भाई धारा सिंह ने बताया कि जब काफी देर तक दोनों खेत से नहीं लौटे, तो परिजन उन्हें देखने पहुंचे। वहां दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े मिले। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना पर भगवतगढ़ पुलिस चौकी का दल मौके पर पहुंचा और शवों को चौथ का बरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। हेड कांस्टेबल कल्ली सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कीटनाशक दवा के छिड़काव के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कीटनाशक से मौत के बाद भी नहीं पहुंचे स्थानीय कृषि अधिकारी

भगवतगढ़ में दो युवकों की मौत होने के बाद भी स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं गए और न ही यह जानकारी दी कि युवकों की मौत कौनसे कीटनाशक से हुई है। हालांकि शाम को जब राजस्थान पत्रिका की टीम ने इसकी जानकारी चाही तो अधिकारी होश में आए और शाम को उनके गांव में जाने की सूचना मिली।

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर: खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दो युवकों की मौत, गांव में शोक की लहर

