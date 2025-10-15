सवाईमाधोपुर: खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दो युवकों की मौत, गांव में शोक की लहर

सवाईमाधोपुर। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के भगवतगढ़ गांव में अमरूद के बगीचे में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो युवकों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक बटाईदार के रूप में खेत में कार्य कर रहे थे। मृतकों की पहचान रामकेश बागरिया (27) पुत्र बद्री बागरिया तथा नेतराम (21) पुत्र बिरबल बागरिया के रूप में हुई है। हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई।