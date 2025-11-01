Dausa Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर हाईवे किया जाम

हाईवे जाम करते लोग व इनसेट में मृतक राधेश्याम। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट दौसा-लालसोट हाईवे पर सलेमपुरा रेस्ट एरिया के पास ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुवास थाना पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में प्रतीत होता है कि गलत साइड पर चलने के कारण सामने से आ रहे ट्रेलर की टक्कर से हादसा हो गया।
घटना के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इससे करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। एएसआई राजू खान ने बताया कि खारीवाड़ा निवासी राधेश्याम (22) पुत्र हरसहाय गुर्जर दौसा की ओर जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
जाम की सूचना पर डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता, राहुवास थानाधिकारी रामवतार मीना, नांगल राजावतान थानाधिकारी हुसैन अली और पापड़दा थानाधिकारी संत चौधरी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर समझाइश दी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम खुलवाया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। डिप्टी एसपी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मृतक के बड़े भाई बनवारीलाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि राधेश्याम की किसी व्यक्ति से रंजिश चल रही थी और उन्हें पूर्व में जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या की साजिश है।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग