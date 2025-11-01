Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर हाईवे किया जाम

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट दौसा-लालसोट हाईवे पर सलेमपुरा रेस्ट एरिया के पास ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 01, 2025

Road-Accident

हाईवे जाम करते लोग व इनसेट में मृतक राधेश्याम। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट दौसा-लालसोट हाईवे पर सलेमपुरा रेस्ट एरिया के पास ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुवास थाना पुलिस के अनुसार प्राथमिक जांच में प्रतीत होता है कि गलत साइड पर चलने के कारण सामने से आ रहे ट्रेलर की टक्कर से हादसा हो गया।

घटना के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इससे करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। एएसआई राजू खान ने बताया कि खारीवाड़ा निवासी राधेश्याम (22) पुत्र हरसहाय गुर्जर दौसा की ओर जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने दिलाया निष्पक्ष जांच का भरोसा

जाम की सूचना पर डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता, राहुवास थानाधिकारी रामवतार मीना, नांगल राजावतान थानाधिकारी हुसैन अली और पापड़दा थानाधिकारी संत चौधरी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर समझाइश दी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम खुलवाया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। डिप्टी एसपी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतक के बड़े भाई बनवारीलाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि राधेश्याम की किसी व्यक्ति से रंजिश चल रही थी और उन्हें पूर्व में जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या की साजिश है।

ये भी पढ़ें

रुला देगी कोटा हादसे की ये तस्वीरें, 2 छात्राओं की मौत, शव के पास बैठकर रोते रहे परिजन, खून से लथपथ बच्चों को गोदी में लेकर पहुंचे हॉस्पिटल
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 03:01 pm

Published on:

01 Nov 2025 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर हाईवे किया जाम

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में एक और रूट पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, यहां 143 करोड़ की लागत से चल रहा काम

railway-track-1
दौसा

VIDEO: दौसा जेल में रन फॉर यूनिटी का अनूठा आयोजन, सरदार पटेल की जयंती पर कैदियों ने बनाई मानव श्रृंखला

Dausa jail organises Run for Unity
दौसा

Rajasthan Tourism: विदेशी पर्यटक भी राजस्थान की इस ऐतिहासिक ‘भूतों वाली’ बावड़ी के दीवाने

Chand Bawdi in Abhaneri
दौसा

राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग कल, 1200 रुपए भी स्वीकृत, जानिए मेगा PTM का उद्देश्य

madan-dilawar-10
दौसा

मेहंदीपुर बालाजी धाम में चढ़ा सोने का चोला, 56 भोग के साथ सजी बालरूप की झांकी, उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Balaji Dham
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.