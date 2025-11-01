Dausa Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर हाईवे किया जाम

जाम की सूचना पर डिप्टी एसपी चारुल गुप्ता, राहुवास थानाधिकारी रामवतार मीना, नांगल राजावतान थानाधिकारी हुसैन अली और पापड़दा थानाधिकारी संत चौधरी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर समझाइश दी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम खुलवाया गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। डिप्टी एसपी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।