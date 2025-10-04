Dausa: खाद के लिए उमड़ा किसानों का हुजूम, कई बार हुई धक्का-मुक्की; पुलिस ने संभाला मोर्चा

शुक्रवार को 840 कट्टे वितरण के लिए आए थे। जिनका वितरण करा दिया गया। जिन काश्तकारों को डीएपी की किल्लत सता रही है वो यूरिया एवं सुपर फास्ट खाद उपयोग में ले सकते है। उन्होंने बताया कि 1000-1100 रुपए की एक किलो सरसों का बीज खरीदने की जगह 130 रुपये किलो वाला बीपीएम 11, बीपीएम-1825, आर एच 749, आर एच -725 जैसी किस्मो का बीज खरीदें। ये किस्म किसानों को केवीके एवं अन्य सरकारी संस्थानों से जानकारी कर प्राप्त कर ले।

-उदल सिंह गुर्जर, सहायक कृषि अधिकारी