वो चीखती रही… दरिंदे नोचते रहे, दौसा में नाबालिग से पांच ने किया गैंगरेप, गर्भवती हुई तो मां को पता चला

Crime news: दौसा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक नाबालिग लड़की को पिछले तीन साल से लगातार गैंगरेप का शिकार बनाया गया। यह घिनौना अपराध 2022 से 2025 तक चला और इसका खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पाँच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के माता.पिता को तब सदमा लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी गर्भवती है। जब उन्होंने लड़की से पूछताछ की, तो उसने आपबीती सुनाई, जिसने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि 2022 में कुछ युवकों ने उसे बहला.फुसलाकर अपने जाल में फँसाया। इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए।
इसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आरोपी इन वीडियो का इस्तेमाल कर पीड़िता को लगातार धमकाते रहे। वे उसे ब्लैकमेल करते और बार.बार दुष्कर्म करते रहे। डर और शर्म के मारे पीड़िता ने इस बारे में किसी को नहीं बताया, जिसकी वजह से यह अत्याचार तीन साल तक जारी रहा।
पीड़िता के परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पाँच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। महिला थाना पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।