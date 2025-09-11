वो चीखती रही… दरिंदे नोचते रहे, दौसा में नाबालिग से पांच ने किया गैंगरेप, गर्भवती हुई तो मां को पता चला

Crime news: दौसा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक नाबालिग लड़की को पिछले तीन साल से लगातार गैंगरेप का शिकार बनाया गया। यह घिनौना अपराध 2022 से 2025 तक चला और इसका खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पाँच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।