Dausa Heavy Rain: दौसा में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश, सड़कें बनी दरिया, मोरेल डेम सहित 3 बांध ओवरफ्लो

Dausa Rain Alert: दौसा शहर सहित जिलेभर में लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई। निचले इलाके जलमग्न होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। एक तरफ ग्रामीण इलाकों में जलभराव से मार्ग बाधित है। वहीं, दूसरी ओर भारी बारिश के चलते बांधों में लगातार पानी की आवक जारी है।
मोरेल, सूरजपुरा और नामोलाव बांध ओवरफ्लो हो गए है। भारी बारिश के चलते जिला कलक्टर ने अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए है। दौसा जिले में शनिवार को भी दिनभर जमकर बारिश हुई।
दौसा व लालसोट शहर में मूसलाधार बारिश से मकानों-दुकानों में पानी भर गया था। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई थी। दौसा, लालसोट, बांदीकुई सहित कई जगह रातभर बारिश का दौर जारी रहा।
वहीं, सुबह से कई जगह भारी बारिश हो रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बीते चौबीस घंटों में दौसा में 285 एमएम बारिश दर्ज की गई। झमाझम बारिश से बांधों में पानी की बंपर आवक हुई।
दौसा शहर में मूसलाधार बारिश होने से शहर पानी-पानी हो गया। मंडी रोड, नया कटला, मानगंज, सुंदरदास मार्ग, कलक्ट्रेट रोड, सोमनाथ सर्किल, ओवरब्रिज के नीचे सहित कई जगहों पर नदी की तरह पानी बहने लगा।
आकाशीय बिजली की गर्जना के साथ पानी बरसता रहा। कई घरों में पानी घुस गया। नया कटला, ओवरब्रिज के नीचे सहित कई जगह दुकानदारों ने शटर नीचे कर दिए तो कुछ दुकानों में पानी भी भर गया।
बारिश के दौरान एसपी कार्यालय व सदर थाना परिसर में पानी जमा हो गया। प्रथम तल पर सीओ सहित अन्य कार्यालयों में पानी जा पहुंचा। सदर थाने के बाहर तो घुटनों तक पानी जमा होने से आवागमन बंद हो गया।
रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जलभराव की समस्या नासूर बन गई। व्यापारियों को शटर बंद करने पड़े। मिस्त्री मार्केट में खड़े वाहन पानी में डूब गए तो कई खराब हो गए।
जोरदार बारिश के चलते शनिवार को भी लालसोट-सवाई माधोपुर रोड पर यातायात बाधित रहा। यहां मलारणा चौड़ से आगे रोड पर जलभराव होने से वाहनों का आवागमन संभव नहीं है। इस रूट पर संचालित सभी निजी बसें शनिवार को लालसोट से बौली व एक्सप्रेसवे होते हुए सवाई माधोपुर गई। दूसरी ओर त्रिनेत्र गणेशजी की पदयात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के सामने भी बारिश बड़ी रुकावट बन गई है, सैकड़ों की संख्या में पदयात्री रास्ते में जगह-जगह अटक गए है, शनिवार को कई पदयात्री तो रास्ते से ही वापस लौट गए, जबकि दूसरी ओर शनिवार को बारिश के बीच बड़ी संख्या में पदयात्री नाचते गाते सवाई माधोपुर की ओर जाते नजर आए।