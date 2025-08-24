Dausa Heavy Rain: दौसा में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश, सड़कें बनी दरिया, मोरेल डेम सहित 3 बांध ओवरफ्लो

जोरदार बारिश के चलते शनिवार को भी लालसोट-सवाई माधोपुर रोड पर यातायात बाधित रहा। यहां मलारणा चौड़ से आगे रोड पर जलभराव होने से वाहनों का आवागमन संभव नहीं है। इस रूट पर संचालित सभी निजी बसें शनिवार को लालसोट से बौली व एक्सप्रेसवे होते हुए सवाई माधोपुर गई। दूसरी ओर त्रिनेत्र गणेशजी की पदयात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के सामने भी बारिश बड़ी रुकावट बन गई है, सैकड़ों की संख्या में पदयात्री रास्ते में जगह-जगह अटक गए है, शनिवार को कई पदयात्री तो रास्ते से ही वापस लौट गए, जबकि दूसरी ओर शनिवार को बारिश के बीच बड़ी संख्या में पदयात्री नाचते गाते सवाई माधोपुर की ओर जाते नजर आए।