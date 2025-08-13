Dausa News: नकली पिस्टल के साथ रील बना रहा था युवक, दौसा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

राजस्थान के दौसा में एक युवक को नकली पिस्टल के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने आरोपी विजेंद्र उर्फ मुरली मीणा निवासी काली पहाड़ी को गिरफ्तार किया। साथ ही माफी मांगते हुए उसका वीडियो जारी कर अन्य युवाओं को इस तरह की हरकत नहीं करने का संदेश भी जारी किया है।
बता दें इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं में पिस्टल के साथ रील बनाने ट्रेंड चल रहा है। युवा नकली पिस्टल के साथ रील बनाने और दहशत फैलाने के मकसद से ऐसा कदम उठाते है। लेकिन पुलिस ऐसे वीडियो पर पैनी नजर रख रही है।
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील, स्टोरी और पोस्ट करने वालों की सूचना देने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस प्रकार की सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा।