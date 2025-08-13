Dausa News: नकली पिस्टल के साथ रील बना रहा था युवक, दौसा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

राजस्थान के दौसा में एक युवक को नकली पिस्टल के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने आरोपी विजेंद्र उर्फ मुरली मीणा निवासी काली पहाड़ी को गिरफ्तार किया। साथ ही माफी मांगते हुए उसका वीडियो जारी कर अन्य युवाओं को इस तरह की हरकत नहीं करने का संदेश भी जारी किया है।