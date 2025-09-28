Dausa: शव लेकर 22 घंटे तक बैठे रहे परिजन, भारी पड़ा धरना-प्रदर्शन, केस दर्ज

शव रखकर धरना-प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ उपखंड अधिकारी सिकराय डॉ. नवनीत कुमार ने राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम के तहत सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस रिपोर्ट में बताया कि रास्ते का विवाद प्रकरण उपखंड न्यायालय सिकराय में चल रहा है, जो न्यायिक प्रक्रियाधीन है। इस प्रकरण को लेकर पीलवा गांव के कुछ लोगों ने मृतक के शरीर के आड़ में धरना प्रदर्शन किया व प्रशासन पर दबाव बनाया, जो गैर कानूनी है। ऐसे में मृतक के परिवारजन बाबूलाल, रामखिलाड़ी, दिगंबर, बुद्धप्रकाश, छाजूराम, विजेंदर सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।