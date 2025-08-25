Dausa: चलती स्कूटी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, शिक्षक ने कूदकर बचाई जान; सड़क पर मचा हड़कंप

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में सड़क पर चलती स्कूटी में ब्लास्ट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा लालसोट-तूंगा रोड पर सोमवार सुबह हुआ। आग लगने से इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक हो गई। हालांकि, गनीमत रही की कोई जनहानि नहीं हुई।
सूचना मिलते ही रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग वीडियो बनाते नजर आए। हादसे की आशंका के चलते पुलिस ने लोगों को मौके से दूर हटाया।
डिडवाना निवासी शिक्षक राजूलाल शर्मा ने बताया कि वो सोमवार सुबह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से सिंदोली के राजकीय स्कूल में जा रहे थे। तभी लालसोट-तूंगा रोड पर अचानक चलती स्कूटी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद स्कूटी में आग लग गई।
शिक्षक राजूलाल ने स्कूटी को रोका और कूदकर खुद की जान बचाई। कुछ ही सेकेंड में स्कूटी आग का गोला बन गई और धूं-धूकर जलने लगी। इस घटना से हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शुरुआती जांच में बताया जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और फिर आग लग गई।