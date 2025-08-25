Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Dausa: चलती स्कूटी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, शिक्षक ने कूदकर बचाई जान; सड़क पर मचा हड़कंप

Fire in electric Scooty: राजस्थान के दौसा जिले में सड़क पर चलती स्कूटी में ब्लास्ट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा लालसोट-तूंगा रोड पर सोमवार सुबह हुआ।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 25, 2025

Fire-in-electric-scooter-1
सड़क पर स्कूटी में लगी भीषण आग। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में सड़क पर चलती स्कूटी में ब्लास्ट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा लालसोट-तूंगा रोड पर सोमवार सुबह हुआ। आग लगने से इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक हो गई। हालांकि, गनीमत रही की कोई जनहानि नहीं हुई।

सूचना मिलते ही रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग वीडियो ​बनाते नजर आए। हादसे की आशंका के चलते पुलिस ने लोगों को मौके से दूर हटाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road Accident: बाड़मेर में 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत, ड्राइवर जिंदा जला; 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान
बाड़मेर
Barmer News Truck Collision on Gudamalani-Jalore Road

चलती स्कूटी में हुआ ब्लास्ट

डिडवाना निवासी शिक्षक राजूलाल शर्मा ने बताया कि वो सोमवार सुबह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से सिंदोली के राजकीय स्कूल में जा रहे थे। तभी लालसोट-तूंगा रोड पर अचानक चलती स्कूटी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद स्कूटी में आग लग गई।

आग का गोला बनी स्कूटी

शिक्षक राजूलाल ने स्कूटी को रोका और कूदकर खुद की जान बचाई। कुछ ही सेकेंड में स्कूटी आग का गोला बन गई और धूं-धूकर जलने लगी। इस घटना से हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शुरुआती जांच में बताया जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और फिर आग लग गई।

ये भी पढ़ें

SI Paper Leak: फर्जी SI मोनिका जाट ने जेल में बच्ची को दिया जन्म, आरोपी प्रियंका गोस्वामी पुलिस को चकमा देकर बीच रास्ते से हुई फरार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: चलती स्कूटी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, शिक्षक ने कूदकर बचाई जान; सड़क पर मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.