Dausa: चलती स्कूटी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, शिक्षक ने कूदकर बचाई जान; सड़क पर मचा हड़कंप

शिक्षक राजूलाल ने स्कूटी को रोका और कूदकर खुद की जान बचाई। कुछ ही सेकेंड में स्कूटी आग का गोला बन गई और धूं-धूकर जलने लगी। इस घटना से हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शुरुआती जांच में बताया जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और फिर आग लग गई।