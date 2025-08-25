SI Paper Leak: फर्जी SI मोनिका जाट ने जेल में बच्ची को दिया जन्म, आरोपी प्रियंका गोस्वामी पुलिस को चकमा देकर बीच रास्ते से हुई फरार

एसओजी ने जैसलमेर एसपी को आरोपी प्रियंका गोस्वामी को जयपुर एसओजी मुख्यालय में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश करने का पत्र लिखा। एसपी ने प्रियंका को नोटिस जारी कर एसओजी मुख्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया। जैसलमेर की पुलिस लाइन में तैनात प्रियंका को एसओजी ने 18 मार्च को पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया था और 21 मार्च को वह जैसलमेर से जयपुर एसओजी मुख्यालय के लिए रवाना हुई लेकिन बीच रास्ते में मोबाइल बंद कर भाग गई, जिसका अभी तक सुराग नहीं लग सका।