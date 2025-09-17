Rajasthan: 44 घंटे बाद ट्रेनी SI का लिया शव, 50 लाख का मिलेगा मुआवजा, पुलिस सम्मान से होगी अंत्येष्टि

राजस्थान के दौसा शहर के जड़ाव फाटक के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा-2021 में चयनित राजेंद्र सैनी (30) की मौत के 44 घंटे बाद परिजनों ने शव लिया। पुलिस व प्रशासन के साथ हुई वार्ता में सात बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद मंगलवार सुबह से चल रहा धरना समाप्त हुआ।
वार्ता के बाद विधायक दीनदयाल बैरवा ने बताया कि मृत उप निरीक्षक की पुलिस सम्मान से अंत्येष्टि की जाएगी। परिवार 50 लाख रुपए मुआवजाके एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव राज्य सरकार भेजे जाने, जीआरपी में मामला मर्ग में दर्ज कर निष्पक्ष जांच होगी। परिवार को दुर्घटना बीमा, रेल विभाग से मुआवजा, मुख्यमंत्री सहायता कोष, पुलिस कल्याण निधि आदि से कुल करीब 50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा जिला धौलपुर पुलिस में पदस्थापित पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को अंशदान के लिए प्रेरित कर राशि जुटाकर परिजनों को दी जाएगी। मृतक के परिवार को 5 बीघा कृषि भूमि आवंटन की मांग का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। धरना-प्रदर्शन में शामिल लोगों व संस्थाओं के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं करने पर सहमति बनी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव रवाना हो गए।
गौरतलब है कि सोमवार रात्रि करीब 10 बजे दौसा रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से राजेंद्र कुमार सैनी निवासी वल्लभगढ़ (भरतपुर) की मौत हो गई थी। ट्रेनी एसआई राजेंद्र धौलपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड थे। वे दौसा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे भाई सत्येन्द्र से मिलने आए थे।
हादसे से पूर्व की एक सीसीटीवी फुटेज में एसआई मोबाइल पर बात करता जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने हादसा होने की आशंका जताई थी। वहीं परिजनों, जनप्रतिनिधियों व प्रदेशभर से आए चयनित पुलिस उप निरीक्षकों ने भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार के रवैये से राजेन्द्र सैनी के डिप्रेशन में होने की बात कहकर जिला अस्पताल में धरना-प्रदर्शन शुरू किया था।
धरने के दौरान जब विधायक सहमति के बिंदुओं के बारे में बता रहे थे तो एक युवक ने कड़ी आपत्ति जताकर कमेटी पर आरोप लगा दिए। इससे विधायक नाराज हो गए और लोग खड़े होकर शोर-शराबा करने लगे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मामला शांत कराया। इसके बाद मृतक के भाई सत्येन्द्र ने कहा कि वे फिलहाल कमेटी के समझौते के अनुसार शव ले रहे हैं, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे कड़ा कदम उठाएंगे।
इस दौरान विधायक डीसी बैरवा, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, सैनी समाज के अध्यक्ष रघुनाथ सैनी, पूर्व अध्यक्ष गिर्राज कंछला, फुले ब्रिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी, कंवरपाल गुर्जर, लटूरमल सैन, खेमराज गंडरावा, बाबूलाल जीरोता सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं प्रशासन की ओर से एएसपी लालसोट दिनेश अग्रवाल, दौसा एसडीओ मूलचंद लूणिया, सीओ रविप्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी थे।