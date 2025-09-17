Rajasthan: 44 घंटे बाद ट्रेनी SI का लिया शव, 50 लाख का मिलेगा मुआवजा, पुलिस सम्मान से होगी अंत्येष्टि

धरने के दौरान जब विधायक सहमति के बिंदुओं के बारे में बता रहे थे तो एक युवक ने कड़ी आपत्ति जताकर कमेटी पर आरोप लगा दिए। इससे विधायक नाराज हो गए और लोग खड़े होकर शोर-शराबा करने लगे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मामला शांत कराया। इसके बाद मृतक के भाई सत्येन्द्र ने कहा कि वे फिलहाल कमेटी के समझौते के अनुसार शव ले रहे हैं, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे कड़ा कदम उठाएंगे।