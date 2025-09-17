Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan: 44 घंटे बाद ट्रेनी SI का लिया शव, 50 लाख का मिलेगा मुआवजा, पुलिस सम्मान से होगी अंत्येष्टि

सोमवार रात्रि करीब 10 बजे दौसा रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से राजेंद्र कुमार सैनी निवासी वल्लभगढ़ (भरतपुर) की मौत हो गई थी। ट्रेनी एसआई राजेंद्र धौलपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड थे।

दौसा

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

Trainee SI death
फोटो- पत्रिका

राजस्थान के दौसा शहर के जड़ाव फाटक के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा-2021 में चयनित राजेंद्र सैनी (30) की मौत के 44 घंटे बाद परिजनों ने शव लिया। पुलिस व प्रशासन के साथ हुई वार्ता में सात बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद मंगलवार सुबह से चल रहा धरना समाप्त हुआ।

वार्ता के बाद विधायक दीनदयाल बैरवा ने बताया कि मृत उप निरीक्षक की पुलिस सम्मान से अंत्येष्टि की जाएगी। परिवार 50 लाख रुपए मुआवजाके एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव राज्य सरकार भेजे जाने, जीआरपी में मामला मर्ग में दर्ज कर निष्पक्ष जांच होगी। परिवार को दुर्घटना बीमा, रेल विभाग से मुआवजा, मुख्यमंत्री सहायता कोष, पुलिस कल्याण निधि आदि से कुल करीब 50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें

शहरी सेवा शिविर में बवाल, भाजपा के पूर्व पार्षद ने JEN को दी थप्पड़ मारने की धमकी, विधायक भाटी ने लगाई लताड़
जैसलमेर
Former BJP councillor threatens to slap JEN

परिजन शव लेकर गांव रवाना

इसके अलावा जिला धौलपुर पुलिस में पदस्थापित पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को अंशदान के लिए प्रेरित कर राशि जुटाकर परिजनों को दी जाएगी। मृतक के परिवार को 5 बीघा कृषि भूमि आवंटन की मांग का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। धरना-प्रदर्शन में शामिल लोगों व संस्थाओं के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं करने पर सहमति बनी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव रवाना हो गए।

मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत

गौरतलब है कि सोमवार रात्रि करीब 10 बजे दौसा रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से राजेंद्र कुमार सैनी निवासी वल्लभगढ़ (भरतपुर) की मौत हो गई थी। ट्रेनी एसआई राजेंद्र धौलपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड थे। वे दौसा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे भाई सत्येन्द्र से मिलने आए थे।

हादसे से पूर्व की एक सीसीटीवी फुटेज में एसआई मोबाइल पर बात करता जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने हादसा होने की आशंका जताई थी। वहीं परिजनों, जनप्रतिनिधियों व प्रदेशभर से आए चयनित पुलिस उप निरीक्षकों ने भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार के रवैये से राजेन्द्र सैनी के डिप्रेशन में होने की बात कहकर जिला अस्पताल में धरना-प्रदर्शन शुरू किया था।

एकबारगी हुई तनातनी

धरने के दौरान जब विधायक सहमति के बिंदुओं के बारे में बता रहे थे तो एक युवक ने कड़ी आपत्ति जताकर कमेटी पर आरोप लगा दिए। इससे विधायक नाराज हो गए और लोग खड़े होकर शोर-शराबा करने लगे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मामला शांत कराया। इसके बाद मृतक के भाई सत्येन्द्र ने कहा कि वे फिलहाल कमेटी के समझौते के अनुसार शव ले रहे हैं, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे कड़ा कदम उठाएंगे।

यह वीडियो भी देखें

इस दौरान विधायक डीसी बैरवा, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, सैनी समाज के अध्यक्ष रघुनाथ सैनी, पूर्व अध्यक्ष गिर्राज कंछला, फुले ब्रिग्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी, कंवरपाल गुर्जर, लटूरमल सैन, खेमराज गंडरावा, बाबूलाल जीरोता सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं प्रशासन की ओर से एएसपी लालसोट दिनेश अग्रवाल, दौसा एसडीओ मूलचंद लूणिया, सीओ रविप्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी थे।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: तालाब में डूबने से मां-बेटे व चचेरे भाई की मौत, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में गई जान
भीलवाड़ा
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: 44 घंटे बाद ट्रेनी SI का लिया शव, 50 लाख का मिलेगा मुआवजा, पुलिस सम्मान से होगी अंत्येष्टि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.