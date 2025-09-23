हरियाणा से महाकाल घूमने गए थे, लौटते समय कर बैठे ऐसा काम; दौसा में पुलिस ने दबोचा

दौसा। नांगल राजावतान थाना पुलिस ने नेशनल हाइवे के टीटोली टोल प्लाजा के समीप प्यारीवास गांव में कार में अवैध हथियार ले जाते पांच जनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से दो पिस्टल सहित एक कार को जब्त किया है।
थानाधिकारी हुसैन अली ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक हरियाणा नंबर की कार में चार से पांच लड़के बैठे है, जो अपराधिक प्रवृति के लग रहे है। सूचना पर नांगल राजावतान वृत्ताधिकारी चारुल गुप्ता के सुपरविजन में थाना पुलिस टीम का गठन कर तुरन्त नाकाबंदी की गई।
इस दौरान आरोपी विपिन जाट, सचिन जाट , दीपक रामफल जाट निवासी उगालन थाना बास जिला हिसार हरियाणा, ध्रुव पटवा कमलानगर रोहतक, रोहित जाट बलियाना रोहतक को गिरतार किया गया। आरोपी रोहित के खिलाफ लडाई झगडा व आर्स एक्ट के हरियाणा के पुलिस थानों में चार मामले दर्ज है। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार दो 32 बोर की पिस्टल सहित एक कार बरामद कर जब्त की है।
टीटोली टोल प्लाजा पर पुलिस के वाहन को देखकर आरोपी अपनी कार को प्यारीवास गांव की ओर ले गए। पुलिस टीम ने आरोपियों की कार का पीछा कर प्यारीवास गांव के समीप पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने उज्जैन महाकाल के दर्शन कर हरियाणा जाने की बात कही।
कार को चेक करने पर एक पिस्टल 32 बोर व दूसरी पिस्टल 32 बोर की मिली। दोनों पिस्टलों के अनुज्ञा पत्र/लाइसेंस बाबत पूछा गया तो कोई लाइसेंस नही होना बताया। इस पर थाना पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने परिवार में झगड़ा होने पर दोनों पिस्टलें खरगोन मध्यप्रदेश से खरीदकर लाना बताया।