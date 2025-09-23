हरियाणा से महाकाल घूमने गए थे, लौटते समय कर बैठे ऐसा काम; दौसा में पुलिस ने दबोचा

टीटोली टोल प्लाजा पर पुलिस के वाहन को देखकर आरोपी अपनी कार को प्यारीवास गांव की ओर ले गए। पुलिस टीम ने आरोपियों की कार का पीछा कर प्यारीवास गांव के समीप पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने उज्जैन महाकाल के दर्शन कर हरियाणा जाने की बात कही।



कार को चेक करने पर एक पिस्टल 32 बोर व दूसरी पिस्टल 32 बोर की मिली। दोनों पिस्टलों के अनुज्ञा पत्र/लाइसेंस बाबत पूछा गया तो कोई लाइसेंस नही होना बताया। इस पर थाना पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने परिवार में झगड़ा होने पर दोनों पिस्टलें खरगोन मध्यप्रदेश से खरीदकर लाना बताया।