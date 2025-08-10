10 अगस्त 2025,

रविवार

दौसा

Rakshabandhan Special Train: राजस्थान में इस रूट पर रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन का संचालन आज, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

रेेलवे की ओर से रक्षाबन्धन के पर्व पर अतिरिक्त यात्रीभार को ध्यान में रखते हुए जयपुर-रेवाड़ी-जयपुर रक्षाबंधन स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 10, 2025

train
ट्रेन। फोटो: पत्रिका

बांदीकुई। रेेलवे की ओर से रक्षाबन्धन के पर्व पर अतिरिक्त यात्रीभार को ध्यान में रखते हुए जयपुर-रेवाड़ी-जयपुर रक्षाबंधन स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। इससे जिले के दौसा व बांदीकुई स्टेशनों से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुय जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार ट्रेन संख्या 09701 जयपुर-रेवाड़ी रक्षाबंधन स्पेशल रेलसेवा रविवार को जयपुर से 12.15 बजे रवाना होकर 15.55 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। मार्ग में गांधीनगर जयपुर, गैटोर जगतपुरा, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर एवं खैरथल आदि स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

इसी प्रकार रेवाड़ी-जयपुर ट्रेन संख्या 09702 रक्षाबंधन स्पेशल रेलसेवा 10 अगस्त को रेवाड़ी से 16.30 बजे रवाना होकर 7.30 बजे जयपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 9 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बो सहित कुल 11 डिब्बे होंगे।

