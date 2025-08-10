Rakshabandhan Special Train: राजस्थान में इस रूट पर रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन का संचालन आज, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को मुकुरपुरा चौराहे समेत अन्य जगहों पर लोग बसों का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। गंतव्य तक जाने के लिए शहर से लेकर गांवों की सड़कों पर वाहनों की रेलमपेल दिखाई दी। लोग निजी एवं अन्य वाहनों से यात्रा करते हुए दिखाई दिए।