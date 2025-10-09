‘कांग्रेस ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, जहां घोटाले नहीं किए’, किरोड़ीलाल मीना ने बोला तीखा हमला

आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर मंत्री ने कहा कि भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। अमेरिका जैसे देश ने 25 से ट्रैरिफ को 50 प्रतिशत कर दिया। देश की आर्थिक स्थिति को डामाडोल करने की कोशिश की है, लेकिन भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, लेकिन आज सभी टैक्स को एक जगह कर इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दिया गया और लोगों को महंगाई से राहत मिली। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है।