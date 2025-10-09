‘कांग्रेस ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, जहां घोटाले नहीं किए’, किरोड़ीलाल मीना ने बोला तीखा हमला

किरोड़ीलाल मीना। फोटो: पत्रिका
दौसा। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने भजनलाल सरकार के विकास कार्य गिनाने के साथ कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया।आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में किरोड़ी मीना ने कहा कि कांग्रेस ने आकाश से लेकर पाताल तक ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, जहां घोटाले नहीं किए। भाजपा की सरकार में एक भी दाग नहीं लगा है।
उन्होंने कहा कि एसएमएस में आग लगने के बाद कांग्रेस के नेता फोटो खिंचवाने चले गए, जबकि उनकी समय में ही आईसीयू व उपकरण घटिया लगे हुए थे। नकली खाद-बीज पकडऩे की कार्रवाई पर ही कांग्रेस सवाल उठाकर किसानों के विरोध में खड़ी है। कफ सिरप से मौत के मामले में डॉ. किरोड़ी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर खरीद दस दिन में चालू हो जाएगी, केन्द्र सरकार से परमिशन आने वाली है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर मंत्री ने कहा कि भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। अमेरिका जैसे देश ने 25 से ट्रैरिफ को 50 प्रतिशत कर दिया। देश की आर्थिक स्थिति को डामाडोल करने की कोशिश की है, लेकिन भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, लेकिन आज सभी टैक्स को एक जगह कर इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दिया गया और लोगों को महंगाई से राहत मिली। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है।
पूर्व मंत्री परसादीलाल मीना के बयान को लेकर डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि यह सही है कि उन्होंने चुनाव में मदद की थी, लेकिन तब वे पार्टी में नहीं थे। परसादी ने सांसद के टिकट के लिए भी कहा था, लेकिन वे संघ की विचारधारा के हैं, इसलिए लेना उचित नहीं समझा।
कृषि मंत्री ने क्रय-विक्रय सहकारी समिति पहुंचकर डीएपी वितरण का जायजा लिया। जहां किसानों की भीड़ उनसे खाद दिलाने की मांग करने लगी। इस पर किरोड़ी ने कहा कि वैश्विक कारणों से दिक्कत हुई है, शीघ्र दूर हो जाएगी। दौसा के लिए विशेष रूप से खाद भिजवाया जाएगा।
