दौसा में 30 साल बाद फिर जागा सूखा कुआं, जमीन धंसने पर खुला रहस्य; बड़ा हादसा भी टला

Dausa News: दौसा जिले के लालसोट कस्बे में कोथून रोड स्थित महाकाली मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पुराना सूखा कुआं जिसे करीब 30 वर्ष पूर्व मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था, गुरुवार को अचानक धंस गया। जब सतह पर खुदाई की गई तो कुआं जस का तस दिखाई दिया। आश्चर्य की बात यह रही कि लगभग 50 फीट गहरे इस कुएं में करीब 10 फीट तक पानी भरा मिला। समय पर पता लगने से बड़ा हादसा टल गया।