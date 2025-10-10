Rajasthan: घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची का अपहरण, पिता पर ही लगा आरोप; CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

जानकारी के अनुसार, आकांक्षा सोनी की शादी 28 नवंबर 2022 को हेमंत सोनी से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच घरेलू विवाद शुरू हो गया। आकांक्षा का आरोप है कि हेमंत उसके साथ मारपीट करता था और कई बार बच्ची को छीनने की धमकी भी दे चुका था। इसी कारण आकांक्षा पिछले करीब दो वर्षों से अपनी मायके झुंझुनूं में पिता पवन कुमार सोनी के साथ रह रही हैं। वर्तमान में दोनों के बीच पारिवारिक विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।