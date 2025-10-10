Rajasthan: घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची का अपहरण, पिता पर ही लगा आरोप; CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात और इनसेट में मासूम बच्ची। फोटो: पत्रिका
Jhunjhunu News: झुंझुनूं शहर के वार्ड नंबर 56 रानी सती रोड स्थित जमात का मोहल्ला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर के बाहर खेल रही ढाई साल की बच्ची का अपहरण हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची के अपहरण का आरोप उसके पिता पर ही लगाया गया है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पिता को बच्ची को गोद में उठाकर चुपचाप भागते हुए साफ देखा जा सकता है।
कोतवाली थाना अधिकारी हरजिंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता आकांक्षा सोनी ने अपने पति हेमंत सोनी निवासी महलाना बास (राजगढ़, चुरू) के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि गुरुवार दोपहर करीब दो बजे उनकी बेटी वंशिका घर के बाहर गली में खेल रही थी।
आकांक्षा कुछ देर के लिए अंदर गईं, तभी पीछे से उनका पति पहुंचा और बच्ची को गोद में उठाकर बिना कुछ कहे चला गया। मां ने आशंका जताई है कि आरोपी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एएसआई संत कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
परिवार ने जब बच्ची को आसपास तलाशा, तो कोई सुराग नहीं मिला। बाद में घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर पूरी वारदात सामने आई। फुटेज देखकर परिजन स्तब्ध रह गए। पुलिस ने फुटेज जब्त कर ली है, जिसे अब जांच का अहम सबूत माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, आकांक्षा सोनी की शादी 28 नवंबर 2022 को हेमंत सोनी से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच घरेलू विवाद शुरू हो गया। आकांक्षा का आरोप है कि हेमंत उसके साथ मारपीट करता था और कई बार बच्ची को छीनने की धमकी भी दे चुका था। इसी कारण आकांक्षा पिछले करीब दो वर्षों से अपनी मायके झुंझुनूं में पिता पवन कुमार सोनी के साथ रह रही हैं। वर्तमान में दोनों के बीच पारिवारिक विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
बच्ची को सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। आरोपी के तारानगर, राजगढ़ और चुरू स्थित संभावित ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। थाना अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की पहचान स्पष्ट है और तकनीकी व मानव संसाधनों के माध्यम से तलाश जारी है। पुलिस को भरोसा है कि बच्ची को बहुत जल्द सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा।
