जीवराम हत्याकांड: जन्मदिन की पार्टी के बहाने की थी हत्या, मुख्य आरोपी 5 साल बाद गिरफ्तार

दौसा। जीवराम हत्याकांड के मुख्य आरोपी को लवाण थाना पुलिस ने पांच साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि 22 जुलाई 2020 को जीवराम को जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने घर से बुलाकर गाड़ी में बिठाया गया था।