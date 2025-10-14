Rajasthan: कांस्टेबल युवती के बाद भाभी की भी मौत, सुसाइड नोट से खुला राज, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

राजियासर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 185 आरडी भोजेवाला में अपनी मौसी विमला पत्नी श्रीराम के यहां 5 अक्टूबर आई रवीना व रिश्ते की भाभी मंजू पत्नी सुभाष मेघवाल ने 8 अक्टूबर की रात्रि को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को तबीयत बिगड़ने पर श्रीगंगानगर के निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जहां उपचार के दौरान रवीना की 10 अक्टूबर को मौत हो गई थी। वहीं, सोमवार को उसकी भाभी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई।