श्री गंगानगर

Rajasthan: कांस्टेबल युवती के बाद भाभी की भी मौत, सुसाइड नोट से खुला राज, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल युवती की मौत के बाद उसकी भाभी की भी मौत हो गई।

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Oct 14, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में विषाक्त खाने के मामले में दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल युवती की मौत के बाद उसकी भाभी की भी मौत हो गई। भाभी मंजू पत्नी सुभाष मेघवाल ने सोमवार को श्रीगंगानगर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

राजियासर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 185 आरडी भोजेवाला में अपनी मौसी विमला पत्नी श्रीराम के यहां 5 अक्टूबर आई रवीना व रिश्ते की भाभी मंजू पत्नी सुभाष मेघवाल ने 8 अक्टूबर की रात्रि को जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को तबीयत बिगड़ने पर श्रीगंगानगर के निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जहां उपचार के दौरान रवीना की 10 अक्टूबर को मौत हो गई थी। वहीं, सोमवार को उसकी भाभी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई।

रविना ने सहेली के मोबाइल पर भेजा था सुसाइड नोट

रवीना की मौत के मामले में मृतका के पिता ने सुसाइड नोट के आधार पर एक युवती सहित तीन पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए राजियासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। रवीना के पिता महेंद्र मेघवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी ने अपनी सहेली रीटा के मोबाइल पर सुसाइड नोट भेजकर जहर का सेवन कर लिया था।

एक युवती सहित तीन जनों पर केस दर्ज

सुसाइड नोट के बारे में पता चलने पर रवीना के पिता ने राजकुमार बारूपाल, समीक्षा और विक्रम के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरणा का मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की जांच राजियासर थाना प्रभारी सतीश यादव कर रहे है। सीआई ने एसएफएल की टीम के साथ मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए।

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: कांस्टेबल युवती के बाद भाभी की भी मौत, सुसाइड नोट से खुला राज, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

