Rajasthan: चौथी पास बेचता था गन्ने का रस, फिर बना साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड, आलीशान मकान-लग्जरी लाइफ देख सब हैरान

सूत्रों ने बताया कि रामावतार ने साइबर अपराध के लिए तकनीकी सिस्टम का दुरुपयोग किया। वह अपने दलालों के साथ मिलकर लोगों की जमाबंदी और बैंक खातों की आईडी-पासवर्ड हैक करता था। सरकारी योजनाओं की राशि जैसे ही खातों में आती, वह एक ही रात में पूरा खेल खत्म कर देता था। आरोपी ने साइबर सिस्टम में मौजूद खामियों का लाभ उठाकर यह पूरी ठगी रची थी।