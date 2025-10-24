Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Panther Attack: दौसा में पैंथर की दहशत, वन विभाग नहीं पकड़ पाया तो युवक ने ड्रोन से तलाशा, नहीं लगा सुराग

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पैंथर को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

2 min read

दौसा

image

Rakesh Mishra

Oct 24, 2025

Panther Attack

पैंथर को ड्रोन से तलाश करते हुए। फोटो- पत्रिका

मंडावर। मंडावर इलाके में लगातार पैंथर की मूवमेंट के कारण स्थानीय लोग दहशत में हैं। वन विभाग की ढिलाई के चलते एक पखवाड़े से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पैंथर विभाग की पकड़ से दूर है। बताया गया है कि इलाके के एक युवक ने अपने स्तर पर ड्रोन उड़ाकर पैंथर की तलाश की, लेकिन पहाड़ पर घने पेड़ों के कारण ड्रोन के कैमरे में पैंथर दिखाई नहीं दिया।

फुटेज में पैंथर नहीं दिखाई देने की वजह भी घने पेड़ों को बताया गया। वहीं, विभाग के लाखन सिंह ने कहा कि ड्रोन विभाग ने नहीं उड़ाया और उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। इलाके के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पैंथर को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

कई पशुओं का किया शिकार

कई बार पैंथर पिंजरे में आया, लेकिन पिंजरा बंद नहीं हुआ। पिछले एक पखवाड़े से पैंथर ने करीब दर्जन भर पशुओं को शिकार बनाया है। दीपावली पर पटाखों और रोशनी के कारण पिछले दो दिनों से पैंथर की मूवमेंट नहीं देखी गई, लेकिन इलाके के लोगों में भय और दहशत बनी हुई है।

जरख के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय व्याप्त

वहीं सलेमपुरा ग्राम पंचायत के गोदावास गांव के आबादी क्षेत्र में जरख के मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीण हरिनारायण शर्मा, लक्ष्मीनारायण गुर्जर, कालू गुर्जर, दयाराम, मनीष सहित कई लोगों ने बताया कि बीते कई दिनों से जरख सक्रिय है।

रात के समय यह कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है और कई मवेशी घायल भी हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में भी घर से अकेले बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कई बार वन विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण यहां रहने वाले सभी परिवार दहशत के साए में जीवन यापन कर रहे हैं।

Madan Dilawar: बालोतरा में गरजे मंत्री मदन दिलावर, कहा- कांग्रेस बबूल की तरह, फर्जी नाम हटने से हो रही परेशानी
बाड़मेर
Madan Dilawar

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

24 Oct 2025 04:39 pm

Panther Attack: दौसा में पैंथर की दहशत, वन विभाग नहीं पकड़ पाया तो युवक ने ड्रोन से तलाशा, नहीं लगा सुराग

