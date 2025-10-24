Panther Attack: दौसा में पैंथर की दहशत, वन विभाग नहीं पकड़ पाया तो युवक ने ड्रोन से तलाशा, नहीं लगा सुराग

पैंथर को ड्रोन से तलाश करते हुए। फोटो- पत्रिका
मंडावर। मंडावर इलाके में लगातार पैंथर की मूवमेंट के कारण स्थानीय लोग दहशत में हैं। वन विभाग की ढिलाई के चलते एक पखवाड़े से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पैंथर विभाग की पकड़ से दूर है। बताया गया है कि इलाके के एक युवक ने अपने स्तर पर ड्रोन उड़ाकर पैंथर की तलाश की, लेकिन पहाड़ पर घने पेड़ों के कारण ड्रोन के कैमरे में पैंथर दिखाई नहीं दिया।
कई बार पैंथर पिंजरे में आया, लेकिन पिंजरा बंद नहीं हुआ। पिछले एक पखवाड़े से पैंथर ने करीब दर्जन भर पशुओं को शिकार बनाया है। दीपावली पर पटाखों और रोशनी के कारण पिछले दो दिनों से पैंथर की मूवमेंट नहीं देखी गई, लेकिन इलाके के लोगों में भय और दहशत बनी हुई है।
वहीं सलेमपुरा ग्राम पंचायत के गोदावास गांव के आबादी क्षेत्र में जरख के मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीण हरिनारायण शर्मा, लक्ष्मीनारायण गुर्जर, कालू गुर्जर, दयाराम, मनीष सहित कई लोगों ने बताया कि बीते कई दिनों से जरख सक्रिय है।
रात के समय यह कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है और कई मवेशी घायल भी हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में भी घर से अकेले बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कई बार वन विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण यहां रहने वाले सभी परिवार दहशत के साए में जीवन यापन कर रहे हैं।
