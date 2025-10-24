Panther Attack: दौसा में पैंथर की दहशत, वन विभाग नहीं पकड़ पाया तो युवक ने ड्रोन से तलाशा, नहीं लगा सुराग

मंडावर। मंडावर इलाके में लगातार पैंथर की मूवमेंट के कारण स्थानीय लोग दहशत में हैं। वन विभाग की ढिलाई के चलते एक पखवाड़े से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पैंथर विभाग की पकड़ से दूर है। बताया गया है कि इलाके के एक युवक ने अपने स्तर पर ड्रोन उड़ाकर पैंथर की तलाश की, लेकिन पहाड़ पर घने पेड़ों के कारण ड्रोन के कैमरे में पैंथर दिखाई नहीं दिया।