Madan Dilawar: बालोतरा में गरजे मंत्री मदन दिलावर, कहा- कांग्रेस बबूल की तरह, फर्जी नाम हटने से हो रही परेशानी

राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जो आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उनके शासन में कितने वोट चोरी हुए थे। अब फर्जी नाम हट रहे हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री दिलावर ने कहा कि मेरे पास पंचायतीराज का दायित्व है। अपने क्षेत्र में विलायती बबूल घातक हो रहे हैं और वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभाग इनको हटाने का प्रयास करेगा, लेकिन आमजन भी सहयोग करें तो कार्य आसान रहेगा। मंत्री ने कहा कि बाड़मेर-बालोतरा में शिक्षकों की कमी को अन्य जिलों की तर्ज पर समानांतर नियम लागू कर शीघ्र पूरा किया जाएगा।