तनोट माता के दर पर पहुंचे राजनाथ सिंह, कहा- माता के दर्शन से जीवन धन्य हुआ, BSF के जज्बे को किया सलाम

तनोट माता मंदिर में दर्शन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फोटो- पत्रिका)
जैसलमेर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने दो दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान विश्वविख्यात तनोट राय माता मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शौर्य, निष्ठा और देश सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की।
तनोट पहुंचने पर रक्षामंत्री का स्वागत सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक जतिंदर सिंह बिन्जी, समादेष्टा नीरज शर्मा और सहायक समादेष्टा विकास नारायण सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बैटल एक्स कमांडर मेजर जनरल आशीष खुराना भी मौजूद रहे।
रक्षा मंत्री ने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से मंदिर परिसर में गिराए गए वे बम भी देखे, जो माता की कृपा से नहीं फटे थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल पर सीमा के जांबाजों के पराक्रम को नमन किया।
मंदिर परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तनोट माता के दर्शन करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर तैनात प्रत्येक प्रहरी तनोट माता के आशीर्वाद से ही अडिग खड़ा है।
