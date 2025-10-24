तनोट माता के दर पर पहुंचे राजनाथ सिंह, कहा- माता के दर्शन से जीवन धन्य हुआ, BSF के जज्बे को किया सलाम



मंदिर परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तनोट माता के दर्शन करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर तैनात प्रत्येक प्रहरी तनोट माता के आशीर्वाद से ही अडिग खड़ा है।