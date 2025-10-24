Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

तनोट माता के दर पर पहुंचे राजनाथ सिंह, कहा- माता के दर्शन से जीवन धन्य हुआ, BSF के जज्बे को किया सलाम

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान विश्वविख्यात तनोट राय माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा-अर्चना कर देश की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 24, 2025

Jaisalmer Rajnath Singh visited Tanot Mata Temple
Play video

तनोट माता मंदिर में दर्शन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फोटो- पत्रिका)

जैसलमेर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने दो दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान विश्वविख्यात तनोट राय माता मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शौर्य, निष्ठा और देश सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की।


तनोट पहुंचने पर रक्षामंत्री का स्वागत सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक जतिंदर सिंह बिन्जी, समादेष्टा नीरज शर्मा और सहायक समादेष्टा विकास नारायण सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बैटल एक्स कमांडर मेजर जनरल आशीष खुराना भी मौजूद रहे।


तनोट माता और महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना

रक्षा मंत्री ने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से मंदिर परिसर में गिराए गए वे बम भी देखे, जो माता की कृपा से नहीं फटे थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल पर सीमा के जांबाजों के पराक्रम को नमन किया।


मंदिर परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तनोट माता के दर्शन करके मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर तैनात प्रत्येक प्रहरी तनोट माता के आशीर्वाद से ही अडिग खड़ा है।

ये भी पढ़ें

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, अब हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेगा: राजनाथसिंह
जैसलमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / तनोट माता के दर पर पहुंचे राजनाथ सिंह, कहा- माता के दर्शन से जीवन धन्य हुआ, BSF के जज्बे को किया सलाम

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर में गरजे राजनाथ सिंह, कहा- पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, आज जाएंगे तनोट और लोंगेवाला

Rajasthan Singh in Jaisalmer
जैसलमेर

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, अब हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेगा: राजनाथसिंह

जैसलमेर

पर्यटकों से गुलजार परमाणु नगरी..हर दिन आ रहे 10 हजार

जैसलमेर

हरियाणा से जैसलमेर के डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार, अल्टो कार से हुए थे फरार, 500 CCTV कैमरे खंगाले के बाद मिला सुराग

जैसलमेर

उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी रुणीचा नगरी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.