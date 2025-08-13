मकान में चल रहा था देह व्यापार तभी बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, मच गया हड़कंप; 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में देह व्यापार का मामला सामने आया है। पुलिस ने सिकराय में एक मकान में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दो महिलाओं सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक सिकराय में एक मकान में लंबे समय देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर एक पुलिसकर्मी को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने सोमवार देर शाम दबिश दी। पुलिस की छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया।
पुलिस ने मौके से दो महिलाओं समेत तीन जनों को रंग-हाथों पकड़ा। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच बांदीकुई पुलिस वृत्ताधिकारी को सौंपी गई है।