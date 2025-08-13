मकान में चल रहा था देह व्यापार तभी बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, मच गया हड़कंप; 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक सिकराय में एक मकान में लंबे समय देह व्यापार का धंधा चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर एक पुलिसकर्मी को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने सोमवार देर शाम दबिश दी। पुलिस की छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया।