Dausa: बारिश से सरसों-चने की फसल खराब, किसानों को 650 बीघा जमीन पर दोबारा करनी पड़ेगी बुवाई

किसानों ने बताया कि पहले ही बाजार से महंगे दामों में सत्ररह सौ रूपए का ब्लैक में डीएपी का पचास किलो का बैग खरीदा और एक बीघा में पायनेर कम्पनी का सरसों का बीज बोया। जो एक किलो की थैली आठ सौ रुपए में आ रही है। एक बीघा खेत की जुताई सहित छह हजार सात सौ रुपए का खर्चा आता हैं। जो अब फिर से किसानों वापस खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन गर्मी को देखते अभी भी बारिश का डर सता रहा है।