चपरासी भर्ती परीक्षा: महिला अभ्यर्थियों के गहने खुलवाए, धागों को काटा; देरी से आने वाले अभ्यर्थी लगाते रहे गुहार

निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन ने नियमानुसार परीक्षा समय से एक घंटे पूर्व तक ही प्रवेश दिया। इसके बाद देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए खूब गुहार लगाई, लेकिन केन्द्र स्टाफ व पुलिस ने नियमों का हवाला देकर अनुमति नहीं दी। सींगपुरा निवासी रवीना गुर्जर भी दो मिनट देरी से पहुंची। पिता बच्चू सिंह ने बताया कि गाड़ी पंक्चर होने के कारण लेट हो गए, लेकिन काफी गुहार करने के बाद भी गेट नहीं खोले।