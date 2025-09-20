Jaipur: जिस जेल से सीएम को मिली थी धमकी, अब उसी जेल से दीवार फांदकर भागे दो कैदी; मचा हड़कंप

जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदियों के भागने पर एडीजी (जेल) रूपेंद्र सिंह ने कहा कि एक कैदी करौली जिलों का और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह घटना शनिवार सुबह करीब 3 बजे हुई। कैदी जेल के बाथरूम से मुख्य दीवार फांदकर भाग गए। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी।