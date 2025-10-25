राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रेल से होगा शुरू, इस बार जल्द होंगी परीक्षाएं

इस साल पांचवीं बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च से 24 मार्च तथा आठवीं बोर्ड की परीक्षा 10 मार्च से 20 मार्च तक करवाने की तैयारी है। नया सत्र अप्रेल से शुरू करवाने को लेकर सरकार का प्रयास है कि वर्तमान सत्र (2025 26) की सभी वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च तक आयोजित कर 31 मार्च तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं, ताकि अगला सत्र 1 अप्रेल ल से शुरू किया जा सके। गौरतलब है कि निजी स्कूल एक अप्रेल से सत्र शुरू कर देते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में जुलाई में प्रवेश दिया जाता है। इसके चलते बीते दो-तीन साल से नामांकन घटता जा रहा था।