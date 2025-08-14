Indian Railways: टूंडला से ट्रेन लेकर आए स्टाफ को बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर जबरन नीचे उतारा, प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया सामान, जानें क्या है विवाद?

बांदीकुई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल और उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में ट्रेन बीच के संचालन को लेकर विवाद गहराता जा रहा हैं। बुधवार को आगरा मंडल के टूंडला से करीब 11 बजकर 42 मिनट पर अयोध्या-भावनगर साप्ताहिक ट्रेन लेकर आए लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के समक्ष जयपुर मंडल के रेलकर्मियों ने नारे लगाकर विरोध जताया।
साथ ही आगरा मंडल के क्रू मेंबर और गार्ड को जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया। बक्से को प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। इस दौरान दोनों मंडलों के कर्मचारियों में हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में जयपुर मंडल के क्रू मेंबर्स ट्रेन को लेकर जयपुर की तरफ रवाना हो गए।
गौरतलब है कि जयपुर और आगरा मंडल के क्रू मेंबर्स के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जयपुर मंडल के कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार दो दिन से आगरा मंडल में उनके क्रू मेंबर्स और गार्ड के साथ आए दिन हाथापाई और बदसलूकी की जा रही है। इससे जयपुर मंडल के रेलकर्मियों में आक्रोश है। रेल कर्मचारियों का कहना है कि इसको लेकर मंडल के उच्च अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस मामले को लेकर जांच चल रही हैं। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर आगरा के अधिकारियों से बात की गई।
-शशिकिरण, सीपीआरओ, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर
जयपुर मंडल के अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात की गई। आपसी समन्वय के साथ ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
-शशिकांत त्रिपाठी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज