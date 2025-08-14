Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Indian Railways: टूंडला से ट्रेन लेकर आए स्टाफ को बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर जबरन नीचे उतारा, प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया सामान, जानें क्या है विवाद?

Indian Railways: उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल और उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में ट्रेन बीच के संचालन को लेकर विवाद गहराता जा रहा हैं।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 14, 2025

Bandikui-railway-station-1
ट्रेन से आगरा मंडल के स्टाफ को नीचे उतारते जयपुर मंडल के रेलकर्मी। फोटो: पत्रिका

बांदीकुई। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल और उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में ट्रेन बीच के संचालन को लेकर विवाद गहराता जा रहा हैं। बुधवार को आगरा मंडल के टूंडला से करीब 11 बजकर 42 मिनट पर अयोध्या-भावनगर साप्ताहिक ट्रेन लेकर आए लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के समक्ष जयपुर मंडल के रेलकर्मियों ने नारे लगाकर विरोध जताया।

साथ ही आगरा मंडल के क्रू मेंबर और गार्ड को जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया। बक्से को प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। इस दौरान दोनों मंडलों के कर्मचारियों में हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में जयपुर मंडल के क्रू मेंबर्स ट्रेन को लेकर जयपुर की तरफ रवाना हो गए।

Railway Gift : कृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे का तोहफा, आज से चलेगी दिल्ली-रींगस स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल
जयपुर
Krishna Janmashtami Railway Gift Delhi-Ringas special train will run from today know complete schedule

ये है विवाद की वजह

गौरतलब है कि जयपुर और आगरा मंडल के क्रू मेंबर्स के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जयपुर मंडल के कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार दो दिन से आगरा मंडल में उनके क्रू मेंबर्स और गार्ड के साथ आए दिन हाथापाई और बदसलूकी की जा रही है। इससे जयपुर मंडल के रेलकर्मियों में आक्रोश है। रेल कर्मचारियों का कहना है कि इसको लेकर मंडल के उच्च अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इनका कहना है…

इस मामले को लेकर जांच चल रही हैं। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर आगरा के अधिकारियों से बात की गई।
-शशिकिरण, सीपीआरओ, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर

जयपुर मंडल के अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात की गई। आपसी समन्वय के साथ ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
-शशिकांत त्रिपाठी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज

खाटूधाम में आखिरी सेल्फी… दौसा में मौत का मंजर, 11 लोगों की मौत से हर कोई स्तब्ध; प्रत्यक्षदर्शी बोले- बम फटने जैसा धमाका हुआ
दौसा
dausa-road-accident-11

14 Aug 2025 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Indian Railways: टूंडला से ट्रेन लेकर आए स्टाफ को बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर जबरन नीचे उतारा, प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया सामान, जानें क्या है विवाद?

