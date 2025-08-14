Indian Railways: टूंडला से ट्रेन लेकर आए स्टाफ को बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर जबरन नीचे उतारा, प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया सामान, जानें क्या है विवाद?

गौरतलब है कि जयपुर और आगरा मंडल के क्रू मेंबर्स के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जयपुर मंडल के कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार दो दिन से आगरा मंडल में उनके क्रू मेंबर्स और गार्ड के साथ आए दिन हाथापाई और बदसलूकी की जा रही है। इससे जयपुर मंडल के रेलकर्मियों में आक्रोश है। रेल कर्मचारियों का कहना है कि इसको लेकर मंडल के उच्च अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।