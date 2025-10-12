Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Rajasthan: दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग गई पत्नी, फिर SP के समक्ष पहुंचकर पति पर लगाया गंभीर आरोप

राजस्थान के दौसा जिले में पारिवारिक विवाद के बीच एक विवाहिता अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई।

less than 1 minute read

दौसा

image

Anil Prajapat

Oct 12, 2025

lovers

Photo Source: AI

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में पारिवारिक विवाद के बीच एक विवाहिता अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। इस पर पीड़ित पति ने मंडावर थाने में पत्नी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन, मामला शुक्रवार को तब तूल पकड़ गया, जब विवाहिता उक्त युवक के साथ पुलिस अधीक्षक दौसा के समक्ष पेश हुई।

विवाहिता ने एसपी के समक्ष बयान में अपने पति पर शराब पीकर मारपीट करने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाए। उसने बताया कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ रहना चाहती है। साथ ही विवा​हिता के सुरक्षा की गुहार लगाई है।

महिला के 6 साल के बेटी और 4 साल का बेटा

विवाहिता 6 वर्ष की बेटी और 4 वर्ष के बेटे की मां है। परिजनों ने बताया कि वह डीग क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ गई है। शुक्रवार को विवाहिता के एसपी कार्यालय में पेश होने की जानकारी पर पति व परिजन मंडावर थाने पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं आई। परिजनों ने बताया कि वे उसे समझाने के लिए आए थे, पर वह नहीं मान रही।

काफी समझाइश के बाद भी नहीं ब​नी बात

शनिवार को पीड़ित पक्ष बड़ी संख्या में डीग क्षेत्र के गांव पहुंचा, जहां युवक के परिजनों से समझाइश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। नतीजतन, परिजनों को निराश होकर लौटना पड़ा।

Published on:

12 Oct 2025 12:19 pm

Rajasthan: दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग गई पत्नी, फिर SP के समक्ष पहुंचकर पति पर लगाया गंभीर आरोप

