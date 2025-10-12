Rajasthan: दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग गई पत्नी, फिर SP के समक्ष पहुंचकर पति पर लगाया गंभीर आरोप

विवाहिता 6 वर्ष की बेटी और 4 वर्ष के बेटे की मां है। परिजनों ने बताया कि वह डीग क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ गई है। शुक्रवार को विवाहिता के एसपी कार्यालय में पेश होने की जानकारी पर पति व परिजन मंडावर थाने पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं आई। परिजनों ने बताया कि वे उसे समझाने के लिए आए थे, पर वह नहीं मान रही।