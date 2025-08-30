Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में यहां मोरेल के दो कच्चे बांध टूटे, नदी में आया उफान; यातायात रहा बंद

Morel River: मोरेल नदी पर सींगपुरा व टोडरवास में दो कच्चे बांध टूट गए। जिससे मोरेल नदी में उफान आ गया।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 30, 2025

Singhpura-Dam
सींगपुरा में टूटा कच्चा बांध। फोटो: पत्रिका

Dausa News: लालसोट क्षेत्र में बहने वाली मोरेल नदी पर सींगपुरा व टोडरवास में दो कच्चे बांध टूट गए। रामगढ़ पचवारा की गोपालपुरा ग्राम पंचायत के गांव सींगपुरा में मोरेल नदी पर ग्रामीणों द्वारा बनाया गया कच्चा बांध गुरुवार देर रात धमाके के साथ टूटने से मोरेल नदी में उफान आ गया।

सोनड़-कल्लावास मार्ग पर बनी रपट पर दिनभर पानी का तेज बहाव होने से इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहा। इसके अलावा कल्लावास से चौपड़ा बालाजी होते हुए तूंगा जाने वाले मार्ग पर भी नदी का बहाव तेज होने से वहां भी यातायात बंद रहा।

सोनड़-कल्लावास मार्ग पर बनी रपट पर सुबह करीब 2 से 3 फीट तक बहाव होने से कोई भी वाहन नही गुजर सका। दोपहर बाद रपट पर थोड़ा जल स्तर कम होने से बड़े वाहनों का ही आवागमन शुरू हो सका। कार व बाइक तो पूरे दिन ही इस रपट से नही गुजर सके। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ भी नजारे का देखने के लिए सींगपुरा एवं रपट पर मौजूद रही।

ये भी पढ़ें

Sariska Rain: सरिस्का की वादियों में मूसलाधार बारिश; रूपारेल नदी में आया जबरदस्त उफान, कई गावों का संपर्क टूटा
अलवर
Sariska Rain

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर किया था निर्माण

जानकारी के अनुसार सींगपुरा गांव के पास बहने वाली मोरेल नदी पर गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी पानी का बहाव रोक कर मिट्टी का कच्चा बांध बनाया था। गत वर्ष प्रयास सफल नहीं रहने के बाद इस बार ग्रामीणों ने दोगुने जोश के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने ही स्तर पर करीब 5 लाख रुपए खर्च कर इस वर्ष करीब 500 फीट लंबी मिट्टी की कच्ची पाल को तैयार करते हुए नदी का पानी रोका था, जिससे आने वाले समय में आसपास के करीब एक दर्जन से अधिक गांवों का भूजल स्तर बढ सके।

इस बीच नदी में लगातार पानी की आवक देखकर ग्रामीणों को इसके टूटने की आशंका भी बनी र्हुई थी, इसके चलते ग्रामीण लगातार प्रयास करते हुए बांध पर निगरानी भी कर रहे थे एवं पानी निकासी के लिए 20 पाइप भी लगाए गए, लेकिन गुरुवार रात्रि को बांध टूटने से ग्रामीणों को इस बार भी थोड़ी निराशा हाथ लगी है।

टोडरवास में टूटा

देहलावास एनिकट से कुछ ही दूरी पर नदी में स्थित टोडरवास का कच्चा बांध भी लबालब भर गया था, लेकिन एक-दो दिन से क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिश से नदी में पानी की अच्छी आवक होने से रात को अचानक बांध टूट गया। इससे ग्रामीणों की मेहनत से बनाए बांध में भरे पानी की निकासी हो गई। मेहनत पर पानी फिर गया।

मौके पर पहुंचे अधिकारी

बांध टूटने की सूचना मिलने पर रानोली नदी एवं सिसोदिया नदी रपट पर निरीक्षण के लिए रामगढ़ पचवारा तहसीलदार हंसराज मीना की अगुवाई में सहायक प्रशासनिक अधिकारी कृष्णकुमार सैनी, बिछ्या पटवारी तेजप्रकाश मीणा, रमेश चंद मीणा, दुर्गेश सिंह पहुंचे, तहसीलदार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नदी की रपट में पानी एक से डेढ़ फीट था। किसी प्रकार की हानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के 38 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी
जयपुर
Rajasthan-Rain-2-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में यहां मोरेल के दो कच्चे बांध टूटे, नदी में आया उफान; यातायात रहा बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.