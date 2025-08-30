राजस्थान में यहां मोरेल के दो कच्चे बांध टूटे, नदी में आया उफान; यातायात रहा बंद

जानकारी के अनुसार सींगपुरा गांव के पास बहने वाली मोरेल नदी पर गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी पानी का बहाव रोक कर मिट्टी का कच्चा बांध बनाया था। गत वर्ष प्रयास सफल नहीं रहने के बाद इस बार ग्रामीणों ने दोगुने जोश के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने ही स्तर पर करीब 5 लाख रुपए खर्च कर इस वर्ष करीब 500 फीट लंबी मिट्टी की कच्ची पाल को तैयार करते हुए नदी का पानी रोका था, जिससे आने वाले समय में आसपास के करीब एक दर्जन से अधिक गांवों का भूजल स्तर बढ सके।